La Fábrica de Arte Cubano canceló un homenaje a la ‘Guarachera de Cuba’, mientras artistas denuncian la presión oficial sobre los tributos a la cantante.
Trump suspendió su cumbre con Putin en Budapest ante estancamiento en Ucrania
El presidente estadounidense aseguró que no quiere “una reunión inútil” y pidió a Rusia y Ucrania que detengan la guerra en las líneas de batalla actuales.El Mundo22/10/2025
El presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió este martes su cumbre pautada en Budapest con su par ruso, Vladimir Putin, ante la falta de progresos en las negociaciones de alto el fuego en Ucrania.
“No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo”, dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca sobre los motivos de esta decisión. Además, señaló que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, habló por teléfono el lunes con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, después de que Trump anunciara que los dos funcionarios se reunirían esta semana para organizar la reunión bilateral en la capital de Hungría.
“Rubio y Lavrov mantuvieron una productiva conversación telefónica. No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre.
Desde Kiev, un funcionario ucraniano admitió que Trump presionó al presidente Volodimir Zelenski para que cediera a Moscú la región del Dombás, en el este de Ucrania, que está bajo control militar ruso.
Rusia descartó un alto el fuego
Rusia descartó hoy un alto el fuego en Ucrania y dijo que deben solventar las causas originales del conflicto antes de poner fin a la guerra, en alusión a las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la defensa de los derechos de los rusoparlantes.
“Lo importante, de todas formas, no es el lugar ni los plazos (de la próxima cumbre), sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage (Alaska)”, dijo Lavrov en rueda de prensa. Putin y Trump se reunieron en una cumbre bilateral celebrada el pasado agosto en esa ciudad estadounidense.
Una nueva reunión presidencial estaba fijada en breve. La habían pactado ambos mandatarios durante una llamada telefónica mantenida el jueves pasado. Al día siguiente Trump tenía previsto reunirse con Zelenski, para abordar el suministro de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense que podrían penetrar profundamente en Rusia.
Trump describió la llamada como un avance y rápidamente publicó en redes sociales que se reuniría con Putin en Budapest dentro de dos semanas. Ahora todo quedó en suspenso.
El mandatario estadounidense admitió su frustración con Putin tras jactarse durante mucho tiempo de que podría poner fin a la guerra en un día tras regresar a la Casa Blanca, debido a su química personal con el líder ruso.
Qué pasó entre Donald Trump y Volodímir Zelenski
Pero el líder estadounidense también está frustrado con Zelenski, al que no consigue torcer el brazo en cuanto a concesiones territoriales concretas.
Trump presionó a Zelenski para que cediera la región del Dombás, en el este de Ucrania, prácticamente bajo entero control ruso, durante las tensas conversaciones del pasado viernes, según informó un funcionario ucraniano.
La fuente agregó que las conversaciones con Trump “no fueron fáciles” y que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania parecían estar “prolongándose” y “dando vueltas en círculo”.
Trump pidió la semana pasada tanto a Moscú como a Kiev que detuvieran la guerra en las líneas de batalla actuales y no hizo referencias públicas a que Kiev cediera territorio.
Pero cuando se le preguntó si Trump instó a Zelenski a retirarse de las tierras que Ucrania aún controlaba, una de las principales demandas de Putin, el funcionario ucraniano afirmó: “Sí, es cierto”.
Zelenski salió de la reunión con las manos vacías después de que Trump se negara a anunciar públicamente la entrega de los misiles de largo alcance Tomahawk.
Ucrania considera que el Dombás, una zona mayormente industrial que abarca las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, es una parte inseparable de su territorio y rechazó en muchas ocasiones la idea de cederlo.
Los líderes europeos también rechazan la idea de que Ucrania ceda territorio, y apoyan en su lugar la propuesta de que los combates se congelen en las líneas del frente actuales.
En una declaración conjunta publicada el martes, líderes como Emmanuel Macron, de Francia; Giorgia Meloni, de Italia, y Keir Starmer, de Gran Bretaña, advirtieron que Rusia no estaba “comprometida seriamente con la paz”.
Con información de AFP y EFE
La decisión del gobierno interino llega tras manifestaciones masivas y enfrenta una creciente crisis política y de inseguridad en el país.
Al menos seis personas murieron, incluidos dos niños, y 17 resultaron heridas. Se registraron incendios y cortes de electricidad en varias ciudades.
Extraditan a EE.UU. al líder de “La H”, una red narco vinculada a funcionarios costarricensesEl Mundo22/10/2025
El nicaragüense Elías Herrera Hernández fue entregado a la DEA acusado de abuso sexual y tráfico internacional de cocaína. Su grupo operaba desde Limón con conexiones políticas y judiciales.
La fiscal aseguró que las investigaciones avanzan con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo. Alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por los delitos de manipulación de testigos y fraude.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.