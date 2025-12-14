La Policía de Australia declaró formalmente como "ataque terrorista" el tiroteo ocurrido en el parque Archer, junto a la popular Bondi Beach de Sídney.
Tragedia en Sídney: La cifra de muertos tras el ataque subió a 15
El balance de muertos por el ataque terrorista en la playa de Bondi, Sídney, subió a 15 personas, según confirmaron las autoridades australianas. La cifra incluye a uno de los agresores abatidos y, lamentablemente, a menores de edad, entre ellos un niño.
Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 15 personas en la playa de Bondi, al este de Sídney, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que causó también al menos 29 heridos.
Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los agresores había sido abatido, mientras que el segundo se encuentra arrestado.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.
La Policía de Nueva Gales del Sur, Australia, confirmó un trágico ataque a tiros en la concurrida playa Bondi de Sídney este domingo, que resultó en la muerte de 9 ciudadanos y dejó 11 heridos.
