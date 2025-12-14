Tragedia en Sídney: La cifra de muertos tras el ataque subió a 15

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 15 personas en la playa de Bondi, al este de Sídney, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que causó también al menos 29 heridos.

Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los agresores había sido abatido, mientras que el segundo se encuentra arrestado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.

Con información de Infobae