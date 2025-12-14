La inusual crecida del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, afectó principalmente a las localidades de El Torno y La Guardia.
Alemania frustra plan islamista de ataque a mercado navideño
La policía en Alemania frustró un presunto plan islamista de ataque contra un mercado navideño en el estado de Bavaria. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco sospechosos.El Mundo14/12/2025
Las autoridades de Alemania revelaron el sábado que detuvieron a cinco hombres por sospechas de participar en un plan islamista de embestir un vehículo en un mercado navideño, con la intención de matar y herir personas.
Un egipcio, tres marroquíes y un sirio fueron detenidos el viernes por el plan de ejecutar el ataque en el estado sureño de Bavaria, indicaron fiscales y policías en un comunicado.
El egipcio, de 56 años, supuestamente llamó desde una mezquita a efectuar el ataque contra un mercado en el distrito de Dingolfing-Landau "utilizando un vehículo para matar o herir tantas personas como sea posible", según el comunicado.
Alerta elevada por riesgo de ataques
Los marroquíes de 30, 28 y 22 años, supuestamente accedieron a realizar el ataque mientras el sirio, de 37, los animó a hacerlo.
Los investigadores sospechan de "una motivación islamista" en el plan. Todos los sospechosos fueron llevados el sábado ante un tribunal y permanecen detenidos.
Las autoridades alemanas están en alerta elevada por posibles ataques contra los mercados navideños.
El año pasado hubo un ataque con automóvil en un mercado de la ciudad de Magdeburgo que mató a seis personas e hirió a centenares.
Con información de afp, dpa
Los chilenos van a las urnas este domingo en una segunda vuelta presidencial altamente polarizada. El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, quien es el favorito en las encuestas, se enfrenta a Jeannette Jara.
La Policía de Nueva Gales del Sur, Australia, confirmó un trágico ataque a tiros en la concurrida playa Bondi de Sídney este domingo, que resultó en la muerte de 9 ciudadanos y dejó 11 heridos.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, prometió "tomar represalias" tras un ataque atribuido a un terrorista de ISIS en Palmira, Siria.
Ucrania consolidó un avance clave en Kúpiansk (región de Járkiv), considerado el mayor éxito militar en dos años, al cortar las líneas de suministro rusas y acorralar a sus tropas remanentes.
Israel confirmó la muerte de Raed Saad, "jefe de la sede de producción de armas" del brazo militar de Hamás y uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023.
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Reforma laboral: Cambios tributarios en Ganancias, IVA y RIMI que impulsa el GobiernoArgentina13/12/2025
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).