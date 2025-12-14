Alemania frustra plan islamista de ataque a mercado navideño

La policía en Alemania frustró un presunto plan islamista de ataque contra un mercado navideño en el estado de Bavaria. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco sospechosos.

El Mundo14/12/2025

75088489_605

Las autoridades de Alemania revelaron el sábado que detuvieron a cinco hombres por sospechas de participar en un plan islamista de embestir un vehículo en un mercado navideño, con la intención de matar y herir personas.

Un egipcio, tres marroquíes y un sirio fueron detenidos el viernes por el plan de ejecutar el ataque en el estado sureño de Bavaria, indicaron fiscales y policías en un comunicado.

El egipcio, de 56 años, supuestamente llamó desde una mezquita a efectuar el ataque contra un mercado en el distrito de Dingolfing-Landau "utilizando un vehículo para matar o herir tantas personas como sea posible", según el comunicado.

72050900_605Lluvias dejan tres muertos y ocho desaparecidos en Bolivia

Alerta elevada por riesgo de ataques

Los marroquíes de 30, 28 y 22 años, supuestamente accedieron a realizar el ataque mientras el sirio, de 37, los animó a hacerlo.

Los investigadores sospechan de "una motivación islamista" en el plan. Todos los sospechosos fueron llevados el sábado ante un tribunal y permanecen detenidos.

Las autoridades alemanas están en alerta elevada por posibles ataques contra los mercados navideños.

El año pasado hubo un ataque con automóvil en un mercado de la ciudad de Magdeburgo que mató a seis personas e hirió a centenares.

Con información de afp, dpa

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail