Ataque antisemita en Sídney: Sube a 12 la cifra de víctimas mortales

La policía en Alemania frustró un presunto plan islamista de ataque contra un mercado navideño en el estado de Bavaria. Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco sospechosos.
La Policía de Australia dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney, que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos, ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía". Eleva así en dos el número de muertos en el ataque, entre los que se cuenta uno de los agresores.
El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (8:47 CET) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido. "Hemos encontrado un artefacto explosivo improvisado en un coche vinculado al delincuente fallecido", añadió.
"A las 21:36 de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".
Dos policías heridos y un posible tercer sospechoso
Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.
El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía". "Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.
Rechazo internacional
Diversos gobiernos han enviado sus condolencias al país y a la comunidad judía, empezando por Nueva Zelanda, que también ha sufrido el terrorismo. "Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi, un lugar que los neozelandeses visitan a diario", expresó el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, a través de las redes sociales.
Además de Luxon, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestaron sus condolencias por los fallecidos y expresaron su respaldo a la comunidad judía. El canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró también consternado. "El ataque antisemita en Bondi Beach durante Janucá me deja consternado. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familiares", escribió en la red social X. "Este es un ataque a nuestros valores comunes. Debemos poner fin a este antisemitismo, aquí en Alemania y en todo el mundo", añadió.
Con información de efe, afp
La inusual crecida del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, afectó principalmente a las localidades de El Torno y La Guardia.
Los chilenos van a las urnas este domingo en una segunda vuelta presidencial altamente polarizada. El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, quien es el favorito en las encuestas, se enfrenta a Jeannette Jara.
La Policía de Nueva Gales del Sur, Australia, confirmó un trágico ataque a tiros en la concurrida playa Bondi de Sídney este domingo, que resultó en la muerte de 9 ciudadanos y dejó 11 heridos.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, prometió "tomar represalias" tras un ataque atribuido a un terrorista de ISIS en Palmira, Siria.
Ucrania consolidó un avance clave en Kúpiansk (región de Járkiv), considerado el mayor éxito militar en dos años, al cortar las líneas de suministro rusas y acorralar a sus tropas remanentes.
La industria alimenticia local atraviesa una alerta por la caída de la producción en ocho de los últimos once meses, acumulando una baja del 5,3% desde noviembre de 2024.
El Flamengo venció 2-0 al Pyramids de Egipto en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar, asegurando su boleto a la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.
Reforma laboral: Cambios tributarios en Ganancias, IVA y RIMI que impulsa el GobiernoArgentina13/12/2025
El proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Congreso impulsa una profunda reforma tributaria que modifica Ganancias, el IVA e Impuestos Internos.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).