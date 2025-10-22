Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev

Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Kiev y otras ciudades ucranianas en la noche, informó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

Las explosiones comenzaron alrededor de la 1:10 de la madrugada (hora local), poco después de que la Fuerza Aérea emitiera una alerta de misiles balísticos, y se registraron explosiones adicionales en Dnipro, Zaporizhzhia e Izmail, según periodistas de Kyiv Independent.

Al menos seis personas murieron, incluidos dos niños, y 17 resultaron heridas, informó el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, mientras que el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, reportó un incendio en los pisos 8 y 9 de un edificio de gran altura en el distrito Dniprovskyi, del que fueron rescatadas diez personas. Otro edificio no residencial en el distrito de Darnytskyi también sufrió daños.

La empresa energética DTEK confirmó daños significativos en infraestructura energética y cortes de electricidad en Kiev, Dnipropetrovsk y Odesa, mientras que varios incendios en la ciudad requerían atención de los servicios de emergencia.

El ataque se produce en medio de una intensificación de los bombardeos rusos a la infraestructura energética ucraniana antes del invierno, y tras la advertencia de Zelensky de que Rusia incrementará estos ataques si disminuye la presión internacional y la amenaza de los misiles Tomahawk suministrados por Estados Unidos.

El ataque aéreo ruso se produce después de que Ucrania bombardeó una planta química en Bryansk, al sur de Rusia, considerada estratégica para el esfuerzo militar ruso.

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram, la ofensiva incluyó misiles Storm Shadow de fabricación franco-británica lanzados desde el aire, que habrían superado el sistema de defensa aérea ruso. La planta produce pólvora, explosivos y combustible para cohetes.

El ejército ucraniano precisó que “aún se están evaluando los resultados del ataque”.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en Telegram que, en un periodo de cuatro horas durante la tarde, sus unidades de defensa aérea destruyeron 57 drones ucranianos sobre Bryansk. Alexander Bogomaz, gobernador de la región, declaró que Ucrania “estuvo lanzando drones y misiles contra la región durante la tarde del martes”, y añadió que “según los reportes disponibles, no se registraron ni heridos ni daños materiales en la zona tras los ataques”.

En el marco de estas tensiones, el Parlamento de Ucrania aprobó este martes un proyecto de ley para incrementar el gasto en Defensa en 324.700 millones de grivnas (6.600 millones de euros).

La iniciativa fue respaldada por 297 diputados y será financiada principalmente con ingresos de activos rusos congelados, según la agencia Unian.

El ministro de Finanzas, Sergi Marchenko, explicó que “aumentar el gasto para resistir eficazmente la agresión es una necesidad imperiosa”, y que cuentan con fuentes de financiación por el apoyo internacional. La medida tendrá efecto tras su promulgación por el presidente ucraniano.

Con información de AFP y EFE