Lluvias dejan tres muertos y ocho desaparecidos en Bolivia
La inusual crecida del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, afectó principalmente a las localidades de El Torno y La Guardia.El Mundo14/12/2025
El gobierno de Bolivia reportó este sábado al menos tres muertos y ocho desaparecidos en el municipio de El Torno, en el este de Bolivia, luego de que un río se desbordara por las lluvias.
La inusual crecida del río Piraí, en el departamento de Santa Cruz, afectó principalmente a las localidades de El Torno y La Guardia, donde familias quedaron atrapadas incluso en los techos de sus casas.
"Me reportan que hay tres personas fallecidas que han sido encontradas, atrapadas, enterradas en la palizada y habría ocho personas más que estarían desaparecidas", dijo el vicepresidente Edmand Lara a la prensa.
El vicepresidente agregó que "las casas están inundadas de lodo, hay gente que ha perdido prácticamente todos sus animales, sus objetos personales".
"Crecida a nivel histórico"
La alcaldía de El Torno señaló en un video que se priorizará el rescate con helicópteros de las personas refugiadas en sus techos y en las copas de los árboles.
Según el director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí, unas lluvias fuera de lo normal provocaron una "crecida a nivel histórico" del caudal en la zona, que provocó el colapso de un puente y aisló a varias comunidades.
La temporada de lluvias en Bolivia inicia por lo general en noviembre y se extiende hasta abril del siguiente año.
La pasada temporada de lluvias, que empezó en noviembre de 2024 y terminó en abril de 2025, dejó un total de 51 muertos, de acuerdo con datos oficiales.
Con información de afp, Opinión
