Andy Chango volvió a terminar su plato antes que todos en Masterchef Celebrity

El lunes 20 de octubre de 2025 comenzó la segunda semana de la nueva temporada de Masterchef Celebrity y uno de los participantes a los que le tocó cocinar fue Andy Chango. Cuando había pasado la mitad del tiempo de la prueba, Wanda Nara se sorprendió al ver que el músico ya había terminado de cocinar.

La conductora llamó al participante, quién le contó que había terminado de cocinar hace 10 minutos. Entonces Wanda le pidió ayuda para decirle al resto de los participantes que quedan 10 minutos para que termine la prueba. Entonces Andy Chango gritó: "Quedan 10 minutos, losers... Quedan 10 minutos amiguitos".

Cuando llegó el momento de que el jurado pruebe el plato de Andy Chango, Wanda bromeó con que se van a terminar haciendo amigos si le sigue sobrando tiempo de cocina y pueden charlar. Entonces, el participante reveló el secreto para que le sobre el tiempo y comentó: "Hay que administrar el tiempo, el tiempo es elástico".

A lo que Donato de Santis destacó: "Creo que es el que mejor maneja el tiempo, más allá de que hace platos simples, es una virtud". Entre risas, Andy bromeó con que "en realidad es un ligero trastorno de ansiedad".

Tras probar el plato, Damián Betular hizo énfasis en su situación con el tiempo. "El tema es actitudinal para mí, porque empezaste protestando que tenías poco tiempo para ir al mercado y después te sobró media hora. Para mí ese tiempo que te sobra vos podes aún perfeccionar más el plato", opinó el experto en pastelería.

