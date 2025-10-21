Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Alarma en Boca: La sorpresiva amarilla a Paredes que lo deja al límite para el Superclásico
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.Deportes21/10/2025
Se complicó un poco más. Boca, que había mejorado su imagen, pese a algunos problemas, perdió por 2-1 con Belgrano por la 13ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, en La Bombonera. Un problema extra, en la lucha en la tabla anual por ingresar en la CONMEBOL Libertadores del año próximo, Leandro Paredes recibió una sorpresiva tarjeta amarilla y quedó complicado con vistas al Superclásico del mes próximo, cuando el Xeneize recibirá a River el domingo 9 de noviembre.
Boca vivió una jornada especial, a causa de que fue el primer partido en La Bombonera luego de la muerte de Miguel Ángel Russo. Después de muchos homenajes en la previa, el equipo dirigido por Claudio Ubeda vivió una complicación extra. La ilusión era ganarle a Belgrano y seguir adentro de los puestos de clasificación directa, pero cayó y quedó afuera, para colmo con el antecedente de dos años seguidos sin poder disputar la mítica Libertadores.
Paredes, clave en el mediocampo del Xeneize, por jerarquía, presencia, pases precisos y entrelíneas y contagio hacia los compañeros, fue amonestado por el árbitro Pablo Dóvalo tras terminar el encuentro. Cuatro jugadores de Boca vieron la amarilla durante el partido, pero el Nº5, campeón del Mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, recibió la sanción tras el primer tiempo reglamentario por una infracción sobre Lucas Passerini.
El volante de Boca llegó a la cuarta amarilla y está al límite pensando en el Superclásico. Ahora el Xeneize visitará el lunes 27, a las 16:00, a Barracas Central, en el cruce postergado por el fallecimiento de Russo. Si ese día recibe otra amonestación, no podrá medirse con Estudiantes en La Plata el domingo 2 de noviembre y ya quedará "limpio" para el Superclásico contra River en La Bombonera (domingo 9) y luego para recibir a Tigre en la última fecha del Clausura (domingo 16).
En su caso, Paredes fue sancionado contra Huracán, Aldosivi, Central Córdoba, Belgrano y por eso quedó "en capilla". Más de uno se preocupa porque, de no recibir otra amarilla ante Barracas, la quinta podría ser contra Estudiantes y así se perdería el duelo ante el rival de toda la vida.
En este Boca, que venía de capa caída, Paredes fue importante para la recuperación. El mediocampista iba a perderse el encuentro ante Barracas por la doble fecha FIFA de Argentina en Miami, pero la suspensión de ese cruce le permitirá poder disputarlo. Por eso, hay que ver qué pasa en ese duelo y cómo sigue su situación con la mira del equipo y sus hinchas puesta en River y en la próxima Libertadores.
Con esta inesperada caída en casa, Boca bajó al cuarto puesto de la tabla anual y está nuevamente en problemas. Por lo tanto, esta recta final del Clausura debe jugarla muy bien y necesita más que nunca a Paredes, su pilar.
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
Con este resultado, el "Malevo" alcanzó los 27 puntos, se posicionó como líder de la Zona B y aseguró su boleto a los octavos de final. Instituto, por su parte, cortó su buena racha y quedó fuera de la zona de clasificación.
Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario.
El delantero de Atlético Tucumán, Leandro Díaz, protagonizó un tenso cruce con los hinchas tras el empate ante San Lorenzo, reflejando el malestar interno del plantel.
Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986Deportes20/10/2025
Tenía 68 años. Tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo de Bilardo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.