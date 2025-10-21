Triunfo clave de Riestra ante Instituto lo acerca al sueño por la Libertadores

Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Instituto de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputó en el estadio Guillermo Laza y se pudo ver por ESPN Premium. Jonathan Herrera anotó el único tanto del encuentro.

El Malevo llegó a este choque luego de dos empates en fila, pero sabiendo que un triunfo le permitiría subirse a lo más alto de la Zona B y sellar su boleto a los octavos de final.

La Gloria llegó al Bajo Flores sabiendo que era la oportunidad de estirar a siete la racha de partidos sin conocer la derrota y meterse definitivamente en zona de clasificación.

El local, como es costumbre, fue muy peligroso en cada pelota parada. No solo en los tiros libres y los córners, también en los saques de banda. Instituto no se achicó y se mostró dispuesto a atacar cada vez que logró recuperar el balón. Las mejores chances de los primeros minutos fueron para el dueño de casa.

Manuel Roffo, aquero de la Gloria, y los centrales Nicolás Alarcón y Fernando Alarcón fueron los pilares de la defensa visitante, lo más sólido del primer tiempo. Tanto Jonathan Herrera como Alexander Díaz la tuvieron complicada en una etapa inicial que terminó con una alarma encendida para el Malevo: Nacho Arce mostró molestias y tuvo que ser atendido durante el entretiempo.

Justamente los mencionados delanteros de Riestra fueron los que rompieron la paridad. Díaz encaró por la izquierda, dejó en el camino a un rival y lanzó el centro atrás para que aparezca Herrera y meta la punta para el 1-0.

A Riestra le quedó cómodo ir ganando y se notó en cada aspecto del juego durante los minutos siguientes al gol. Arriba encontró más espacios, en el medio se enfrentó a jugadores desesperados y en el fondo supo replegarse para no dejar huecos en los avances desprolijos de la Gloria.

Con este resutltado, el Malevo alcanzó los 27 puntos, se subió a lo más alto de la Zona B y se aseguró un lugar en los octavos de final. En la próxima fecha visitará a su vecino, San Lorenzo.

Instituto cortó la racha de seis encuentros sin perder y terminará la fecha 13 fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda. En la siguiente jornada será local ante Rosario Central, uno de los máximos candidatos al título.

