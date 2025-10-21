Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Triunfo clave de Riestra ante Instituto lo acerca al sueño por la Libertadores
Con este resultado, el "Malevo" alcanzó los 27 puntos, se posicionó como líder de la Zona B y aseguró su boleto a los octavos de final. Instituto, por su parte, cortó su buena racha y quedó fuera de la zona de clasificación.Deportes21/10/2025
Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Instituto de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputó en el estadio Guillermo Laza y se pudo ver por ESPN Premium. Jonathan Herrera anotó el único tanto del encuentro.
El Malevo llegó a este choque luego de dos empates en fila, pero sabiendo que un triunfo le permitiría subirse a lo más alto de la Zona B y sellar su boleto a los octavos de final.
La Gloria llegó al Bajo Flores sabiendo que era la oportunidad de estirar a siete la racha de partidos sin conocer la derrota y meterse definitivamente en zona de clasificación.
El local, como es costumbre, fue muy peligroso en cada pelota parada. No solo en los tiros libres y los córners, también en los saques de banda. Instituto no se achicó y se mostró dispuesto a atacar cada vez que logró recuperar el balón. Las mejores chances de los primeros minutos fueron para el dueño de casa.
Manuel Roffo, aquero de la Gloria, y los centrales Nicolás Alarcón y Fernando Alarcón fueron los pilares de la defensa visitante, lo más sólido del primer tiempo. Tanto Jonathan Herrera como Alexander Díaz la tuvieron complicada en una etapa inicial que terminó con una alarma encendida para el Malevo: Nacho Arce mostró molestias y tuvo que ser atendido durante el entretiempo.
Justamente los mencionados delanteros de Riestra fueron los que rompieron la paridad. Díaz encaró por la izquierda, dejó en el camino a un rival y lanzó el centro atrás para que aparezca Herrera y meta la punta para el 1-0.
A Riestra le quedó cómodo ir ganando y se notó en cada aspecto del juego durante los minutos siguientes al gol. Arriba encontró más espacios, en el medio se enfrentó a jugadores desesperados y en el fondo supo replegarse para no dejar huecos en los avances desprolijos de la Gloria.
Con este resutltado, el Malevo alcanzó los 27 puntos, se subió a lo más alto de la Zona B y se aseguró un lugar en los octavos de final. En la próxima fecha visitará a su vecino, San Lorenzo.
Instituto cortó la racha de seis encuentros sin perder y terminará la fecha 13 fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda. En la siguiente jornada será local ante Rosario Central, uno de los máximos candidatos al título.
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
Alarma en Boca: La sorpresiva amarilla a Paredes que lo deja al límite para el SuperclásicoDeportes21/10/2025
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.
Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario.
El delantero de Atlético Tucumán, Leandro Díaz, protagonizó un tenso cruce con los hinchas tras el empate ante San Lorenzo, reflejando el malestar interno del plantel.
Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986Deportes20/10/2025
Tenía 68 años. Tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo de Bilardo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.