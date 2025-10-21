a mujer del expresidente de la República francesa se despidió de su marido tras conocer la condena de cinco años en la prisión de La Santé por la financiación libia de su campaña.
Sanae Takaichi es la primera mujer en asumir como primera ministra de Japón
La líder del Partido Liberal Democrático ganó en ambas cámaras del Parlamento y fue designada oficialmente como la 104ª jefa de Gobierno, un hecho sin precedentes en el país asiático.El Mundo21/10/2025
Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, fue elegida oficialmente este martes primera ministra del país tras ganar en ambas cámaras del Parlamento, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa el cargo.
Takaichi obtuvo 237 votos, superando al jefe del opositor Partido Constitucional Democrático, Yoshihiko Noda, con 149 votos, y a otros candidatos.
La Cámara de Consejeros también celebró su votación, pero ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Takaichi lideró con 123 votos, seguida de Noda con 44.
Como resultado, se realizó una segunda vuelta inédita en 13 años en la Cámara Alta entre Takaichi y Noda, en la que Takaichi resultó finalmente vencedora.
Al ganar en ambas cámaras, fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo.
Takaichi tenía previsto completar la formación de su gabinete, participar en una ceremonia de investidura y presentar el nuevo gabinete a lo largo del día.
Con información de Noticias Argentinas
EE.UU. refuerza respaldo a Israel mientras Hamas resiste entregar rehenes y armamentoEl Mundo21/10/2025
El vicepresidente JD Vance se reúne con Netanyahu para asegurar la posición de Trump en el cese del fuego en Gaza, mientras Turquía y Egipto negocian con Hamas para cumplir el acuerdo de paz.
La Oficina del Representante Comercial propone suspender beneficios del tratado CAFTA-DR ante abusos generalizados y el desmantelamiento del Estado de derecho bajo Ortega y Murillo.
El presidente electo confirmó contactos con Washington y países vecinos para enfrentar la crisis de combustibles. Asumirá el 8 de noviembre y prometió “reinsertar al país en el ámbito internacional”.
La NASA pone en juego el regreso a la Luna: reabre el contrato de Artemis 3 por demoras de SpaceXEl Mundo21/10/2025
La agencia revisará el acuerdo millonario con la empresa de Elon Musk. Blue Origin aparece como la principal candidata a reemplazarla en la histórica misión lunar.
Fuerte rechazo de ganaderos estadounidenses al plan de Trump para importar carne argentinaEl Mundo21/10/2025
El presidente propuso abrir el mercado a la carne vacuna del país sudamericano para contener los precios internos, pero el sector rural advierte que la medida amenaza la producción local.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.