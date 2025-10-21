Sanae Takaichi es la primera mujer en asumir como primera ministra de Japón

Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, fue elegida oficialmente este martes primera ministra del país tras ganar en ambas cámaras del Parlamento, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa el cargo.

Takaichi obtuvo 237 votos, superando al jefe del opositor Partido Constitucional Democrático, Yoshihiko Noda, con 149 votos, y a otros candidatos.

La Cámara de Consejeros también celebró su votación, pero ningún candidato obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Takaichi lideró con 123 votos, seguida de Noda con 44.

Como resultado, se realizó una segunda vuelta inédita en 13 años en la Cámara Alta entre Takaichi y Noda, en la que Takaichi resultó finalmente vencedora.

Al ganar en ambas cámaras, fue nombrada oficialmente la 104ª primera ministra de Japón, la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo.

Takaichi tenía previsto completar la formación de su gabinete, participar en una ceremonia de investidura y presentar el nuevo gabinete a lo largo del día.

