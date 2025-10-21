Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Tensión en el Decano: Leandro Díaz explotó contra los hinchas de su propio equipo
Leandro Díaz, capitán de Atlético Tucumán, protagonizó un insólito momento durante el entretiempo del partido San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025, cuando se cruzó con los hinchas de su propio equipo.
Mientras el plantel del Decano se dirigía al vestuario, instantes después de que el Ciclón encontrara la igualdad de penal, el Loco reaccionó ante los insultos de la gente, que planteó un clima hostil desde el inicio, después de que los jugadores decidieran no concentrar antes del partido para mostrar su disconformidad con los dirigentes, que no les habrían pagado los premios acordados.
La platea del elenco tucumano comenzó a cantar "jugadores, la con... de su madre" y, en ese momento, el atacante de 33 años, de fuerte temperamento, explotó y tuvo un fuerte intercambio con algunos hinchas, señalando al sector de palcos dirigenciales como responsables.
Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario del Estadio Monumental José Fierro para que la situación no pasara a mayores.
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
Alarma en Boca: La sorpresiva amarilla a Paredes que lo deja al límite para el SuperclásicoDeportes21/10/2025
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.
Con este resultado, el "Malevo" alcanzó los 27 puntos, se posicionó como líder de la Zona B y aseguró su boleto a los octavos de final. Instituto, por su parte, cortó su buena racha y quedó fuera de la zona de clasificación.
Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986Deportes20/10/2025
Tenía 68 años. Tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo de Bilardo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.