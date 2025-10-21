Tensión en el Decano: Leandro Díaz explotó contra los hinchas de su propio equipo

Leandro Díaz, capitán de Atlético Tucumán, protagonizó un insólito momento durante el entretiempo del partido San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025, cuando se cruzó con los hinchas de su propio equipo.

Mientras el plantel del Decano se dirigía al vestuario, instantes después de que el Ciclón encontrara la igualdad de penal, el Loco reaccionó ante los insultos de la gente, que planteó un clima hostil desde el inicio, después de que los jugadores decidieran no concentrar antes del partido para mostrar su disconformidad con los dirigentes, que no les habrían pagado los premios acordados.

La platea del elenco tucumano comenzó a cantar "jugadores, la con... de su madre" y, en ese momento, el atacante de 33 años, de fuerte temperamento, explotó y tuvo un fuerte intercambio con algunos hinchas, señalando al sector de palcos dirigenciales como responsables.

Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario del Estadio Monumental José Fierro para que la situación no pasara a mayores.

Con información de ESPN