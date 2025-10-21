San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Después de un arranque complicado, San Lorenzo logró dar vuelta el resultado y se quedó con la victoria por 2-1 ante Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Decano había encontrado un gol tempranero, de la mano de Marcelo Ortiz, pero el VAR le dio al Ciclón un penal sobre el final del primer tiempo para que Alexis Cuello iguale el marcador. Con ese envión, los de Damián Ayude salieron con todo en el complemento y, a los cinco minutos, encontraron el gol del triunfo gracias a un cabezazo de Nicolás Tripichio. Lo pudo haber empatado el conjunto de Lucas Pusineri, pero una posición fuera de juego invalidó el empate que había encontrado Ramiro Ruiz Rodríguez.

Con la victoria, el conjunto de Boedo sumó tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por clasificar a los Playoffs, en medio de un complejo panorama institucional tras el retorno de Marcelo Moretti a la presidencia. En tanto, el Decano sumó su segunda derrota consecutiva y encima se fue insultado por sus hinchas, tras la decisión del plantel de no concentrar por una deuda de premios.

Con información de TyC Sports