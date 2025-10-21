Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán
El delantero de Atlético Tucumán, Leandro Díaz, protagonizó un tenso cruce con los hinchas tras el empate ante San Lorenzo, reflejando el malestar interno del plantel.Deportes21/10/2025
Después de un arranque complicado, San Lorenzo logró dar vuelta el resultado y se quedó con la victoria por 2-1 ante Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Decano había encontrado un gol tempranero, de la mano de Marcelo Ortiz, pero el VAR le dio al Ciclón un penal sobre el final del primer tiempo para que Alexis Cuello iguale el marcador. Con ese envión, los de Damián Ayude salieron con todo en el complemento y, a los cinco minutos, encontraron el gol del triunfo gracias a un cabezazo de Nicolás Tripichio. Lo pudo haber empatado el conjunto de Lucas Pusineri, pero una posición fuera de juego invalidó el empate que había encontrado Ramiro Ruiz Rodríguez.
Con la victoria, el conjunto de Boedo sumó tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por clasificar a los Playoffs, en medio de un complejo panorama institucional tras el retorno de Marcelo Moretti a la presidencia. En tanto, el Decano sumó su segunda derrota consecutiva y encima se fue insultado por sus hinchas, tras la decisión del plantel de no concentrar por una deuda de premios.
Con información de TyC Sports
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
Alarma en Boca: La sorpresiva amarilla a Paredes que lo deja al límite para el SuperclásicoDeportes21/10/2025
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.
Con este resultado, el "Malevo" alcanzó los 27 puntos, se posicionó como líder de la Zona B y aseguró su boleto a los octavos de final. Instituto, por su parte, cortó su buena racha y quedó fuera de la zona de clasificación.
Los compañeros de Díaz, referente del club -suma más de 100 partidos y 35 goles entre sus tres etapas- intentaron calmarlo cuando este realizaba gestos, pero tuvieron que agarrarlo y llevarlo directamente hacia el vestuario.
Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986Deportes20/10/2025
Tenía 68 años. Tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo de Bilardo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.