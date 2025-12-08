River, afuera de la Libertadores 2026

Boca quedó eliminado del Torneo Clausura tras ser derrotado por 1-0 ante Racing y cerrará la temporada sin títulos. De todas formas, se aseguró su participación en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 luego de terminar en el segundo puesto de la tabla anual.

En ese contexto, River fue el gran perjudicado de la fecha al no haber podido recibir la “ayuda” que necesitaba del Xeneize para jugar la Libertadores. Como el club de la Ribera no liberó un cupo en la clasificación general, el Millonario disputará la Copa Sudamericana el año que viene.

El equipo de Marcelo Gallardo había terminado en el cuarto lugar de la tabla anual de la temporada en la Liga Profesional y había cuatro equipos que podían liberarle el cupo que necesitaba para clasificar al máximo torneo continental: Boca, Rosario Central, Argentinos Juniors y Lanús. Todos quedaron eliminados antes de la final.

River no disputaba la Copa Sudamericana desde 2015, cuando alcanzó las semifinales antes de ser eliminado por Huracán. En el año anterior, había logrado el título venciendo a Atlético Nacional de Colombia en la final.

Con estos resultados, el Millonario se ausentará de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014. Llevaba más de una década de participaciones ininterrumpidas, con dos títulos de por medio (2015 y 2018) y una final perdida (2019).

Con información de TN