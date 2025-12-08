El amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte reunió a 8.700 personas en el estadio Padre Ernesto Martearena. La Policía de la Provincia reportó 132 demorados.
"Un campeón que vuelve": La Sudamericana le dio la bienvenida a River
Tras confirmarse la clasificación de River Plate a la Copa Sudamericana 2026 , la cuenta oficial de la CONMEBOL le dio una cálida bienvenida al Millonario en redes sociales.Deportes08/12/2025
River no pudo clasificarse para la Copa Libertadores 2026 y sacó un boleto para la Sudamericana del año entrante. Boca era el único que podía liberar un cupo para que el Millonario juegue el máximo certamen continental de la próxima temporada, pero fue eliminado por Racing en las semifinales del Torneo Clausura.
Al confirmarse la noticia, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana publicó un mensaje de bienvenida para el equipo de Núñez a través de las redes sociales. Es su primera participación desde la temporada 2025.
“Un campeón que vuelve: bienvenido River Plate a la CONMEBOL Sudamericana 2026″, escribió @Sudamericana en la plataforma X. Al pie del posteo, una imagen del escudo de River en una placa que confirma la clasificación del Millonario para este torneo.
El equipo de Marcelo Gallardo había terminado en el cuarto lugar de la tabla anual de la temporada en la Liga Profesional y había cuatro equipos que podían liberarle el cupo que necesitaba para clasificar al máximo torneo continental: Boca, Rosario Central, Argentinos Juniors y Lanús. Todos quedaron eliminados antes de la final.
River no disputaba la Copa Sudamericana desde 2015, cuando alcanzó las semifinales antes de ser eliminado por Huracán. En el año anterior, había logrado el título venciendo a Atlético Nacional de Colombia en la final.
Con estos resultados, el Millonario se ausentará de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014. Llevaba más de una década de participaciones ininterrumpidas, con dos títulos de por medio (2015 y 2018) y una final perdida (2019).
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
Racing eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura
Racing derrotó 1-0 a Boca en la Bombonera y se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura. Con este resultado, River perdió la chance para meterse en la Libertadores 2026.
Sin emociones ni goles entre Cuervos y Santos
El Superclásico amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte terminó en empate sin goles.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.