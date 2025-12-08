Tras confirmarse la clasificación de River Plate a la Copa Sudamericana 2026 , la cuenta oficial de la CONMEBOL le dio una cálida bienvenida al Millonario en redes sociales.
Superclásico salteño: Casi nueve mil asistentes y 132 demorados
El amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte reunió a 8.700 personas en el estadio Padre Ernesto Martearena. La Policía de la Provincia reportó 132 demorados.Deportes08/12/2025
El superclásico salteño disputado este domingo en el estadio Padre Ernesto Martearena convocó a 8.700 asistentes y dejó un saldo de 132 personas demoradas por diversas contravenciones, según informó la División Prensa de la Policía de Salta y replicó De Frente Salta.
Si bien el encuentro entre Juventud Antoniana y Central Norte se desarrolló con normalidad dentro del estadio, las autoridades confirmaron que se registraron incidentes aislados entre facciones de ambas parcialidades en las adyacencias. Los episodios ocurrieron puntualmente en avenida Líbano y Tavella, momentos antes de que iniciara el partido.
Desde la fuerza de seguridad indicaron que, posteriormente, no hubo nuevos hechos relevantes y que el comportamiento general del público fue considerado satisfactorio.
El operativo estuvo coordinado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y supervisado por el jefe de Policía, Diego Bustos, quienes monitorearon el despliegue desde el ingreso del público hasta la desconcentración final.
River Plate confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026, luego de que la derrota de Boca Juniors ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura no liberara el cupo que el Millonario necesitaba.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
Racing eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Clausura
Racing derrotó 1-0 a Boca en la Bombonera y se convirtió en el primer finalista del Torneo Clausura. Con este resultado, River perdió la chance para meterse en la Libertadores 2026.
Sin emociones ni goles entre Cuervos y Santos
El Superclásico amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte terminó en empate sin goles.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
Federico Villagra falleció este sábado tras permanecer en estado crítico desde la brutal agresión ocurrida en Aguaray.
La Municipalidad de Salta difundió el cronograma de servicios municipales para hoy lunes 8 de diciembre, feriado por la Inmaculada Concepción.
Un oficial de la Ciudad atropelló a un motociclista y escapó. Horas después, al presentarse en la Comisaría 4°, fue reconocido por los familiares de la víctima. En el enfrentamiento, sacó su arma y mató a balazos al primo del joven accidentado.