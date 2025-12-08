Superclásico salteño: Casi nueve mil asistentes y 132 demorados

El amistoso entre Juventud Antoniana y Central Norte reunió a 8.700 personas en el estadio Padre Ernesto Martearena. La Policía de la Provincia reportó 132 demorados.

Deportes08/12/2025

El superclásico salteño disputado este domingo en el estadio Padre Ernesto Martearena convocó a 8.700 asistentes y dejó un saldo de 132 personas demoradas por diversas contravenciones, según informó la División Prensa de la Policía de Salta y replicó De Frente Salta.

Si bien el encuentro entre Juventud Antoniana y Central Norte se desarrolló con normalidad dentro del estadio, las autoridades confirmaron que se registraron incidentes aislados entre facciones de ambas parcialidades en las adyacencias. Los episodios ocurrieron puntualmente en avenida Líbano y Tavella, momentos antes de que iniciara el partido.

G7mL-mDW4AEVxUtSin emociones ni goles entre Cuervos y Santos

Desde la fuerza de seguridad indicaron que, posteriormente, no hubo nuevos hechos relevantes y que el comportamiento general del público fue considerado satisfactorio.

El operativo estuvo coordinado por el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y supervisado por el jefe de Policía, Diego Bustos, quienes monitorearon el despliegue desde el ingreso del público hasta la desconcentración final.

