Costas tras vencer a Boca: "La salida de Zeballos nos facilitó el partido"

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, evitó meterse de lleno en la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca, y con su estilo cómico, dejó entrever que le solucionó problemas en el partido.

“¿Si la salida de Zeballos nos facilitó? No me voy a meter en los cambios de Boca…", dijo el técnico en pleno éxtasis por el pase de su equipo a la final del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, fiel a su estilo -cuando gana- con una sonrisa en el rostro, dejó entrever que le solucionó un problema a corto plazo dentro del encuentro: "Pero si. Teníamos muchos jugadores amonestados”.

Por último, el entrenador se refirió a la final que avecina, en la que enfrentará a Estudiantes o Gimnasia y Esgrima La Plata: "Somos un equipo grande, que tiene que demostrar que no es solo grande por su gente, tiene que ganar también. Después del golpe de quedar afuera pudimos cambiar el chip".

Claudio Úbeda explicó por qué reemplazó a Exequiel Zeballos

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se refirió a la sustitución de Exequiel Zeballos, la cual generó polémica y malestar en Leandro Paredes, capitán del equipo, que reprochó la acción en cancha.

“Estábamos viendo gestos de cansancio de Exequiel, por eso tomamos la decisión de sacarlo”, argumentó el técnico sin vueltas en la conferencia de prensa que brindó tras la eliminación de su equipo a manos de Racing en la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Y sentenció: "En los tres partidos anteriores había salido en ese momento. Hizo un desgaste físico importante y por eso tomamos esa decisión".

Con información de Doble Amarilla