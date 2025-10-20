Secuestran 15 vehículos y detienen a 13 personas en cuatro localidades de Salta

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, llevó a cabo distintos procedimientos en Capital, Metán, General Güemes y Embarcación, dentro de acciones preventivas e investigativas, que permitieron el secuestro de 15 vehículos, entre ellos 3 camionetas, 6 automóviles y 6 motocicletas, vinculados a hechos de robo y al cumplimiento de órdenes judiciales.

En ese contexto, efectivos de los Grupos Investigativos y de las Divisiones Brigada de Investigaciones de distintos sectores pusieron a disposición de la Justicia a trece personas, entre ellas hombres y mujeres mayores de edad, junto con los vehículos secuestrados.

Intervinieron las Fiscalías Penales jurisdiccionales.