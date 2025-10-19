La UNSJ denunció "injerencia extranjera" para paralizar el proyecto Radiotelescopio Argentino Chino (CART) en San Juan. El proyecto está frenado porque el CONICET no renovó el convenio cuatripartito, dejando equipos esenciales retenidos en la Aduana.
Pareja de jubilados desaparecida en Chubut: Hallan vehículo cerrado
Hallaron encajada y cerrada con llave la camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida en Chubut.Argentina19/10/2025
La camioneta en la que viajaban Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida en Chubut, fue encontrada encajada y cerrada con llave.
El hallazgo se produjo este viernes en las cercanías de la playa Visser y permite darle fuerza a la hipótesis de que los jubilados salieron a caminar para pedir ayuda.
El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, detalló que las cosas de los jubilados estaban dentro de la camioneta, que tenía las cuatro puertas cerradas.
La imagen que publicó la policía sobre la camioneta demuestra, por el estado del suelo, que intentó salir del barro en el que estaba encajado. Sin embargo, no tuvo éxito.
Lucas Cocha detalló que el vehículo se encontraba a 70 kilómetros de Caleta Córdova y no estaba sobre la Ruta 1, sino por unos zanjones en cercanías de playa Visser.
El jefe policial también dio un dato llamativo, la Toyota estaba muy alejada de la costa, pero también de la Ruta 1. “Estaban en el medio de la nada”, sentenció sobre su ubicación, según publicó el medio local Diario Jornada.
Los investigadores mantienen el hermetismo respecto a los avances en la investigación para dar con el paradero de la pareja de jubilados.
Sin embargo, este hallazgo alimenta la teoría de que Kreder y Morales salieron a buscar ayuda por su propia cuenta y caminando.
