Salta, La Caldera y Vaqueros firmaron un convenio para regular el servicio de transporte por apps

Realizarán este miércoles un nuevo Reciclatón: “Nada es basura, todo se transforma”
De 9 a 17 en Portal Salta, la Municipalidad y cooperativas recibirán papel, botellas, latas, aparatos electrónicos, baterías y aceite vegetal usado.
El acuerdo establece la cooperación entre los municipios de Salta Capital, La Caldera y Vaqueros para garantizar mayor seguridad vial, agilizar trámites y permitir la circulación de conductores y vehículos habilitados en cualquiera de las tres jurisdicciones.Salta09/12/2025
Este martes, el intendente Emiliano Durand junto a sus pares de Vaqueros y La Caldera, Daniel Moreno y Diego Sumbay, respectivamente, firmaron un convenio de cooperación destinado a fortalecer la seguridad vial, mejorar la circulación y regular la prestación del servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales.
El acuerdo establece un marco de colaboración para el intercambio de información, la coordinación de controles y el reconocimiento recíproco de las habilitaciones y empadronamientos otorgados en cada municipio.
A partir de este convenio, los conductores y vehículos registrados en alguna de las tres jurisdicciones podrán circular y prestar servicio sin la obligación de realizar nuevos trámites, inscripciones o permisos adicionales, siempre que cuenten con la documentación vigente emitida por su municipio de origen.
Además, los gobiernos locales asumirán el compromiso de compartir bases de datos, unificar criterios de fiscalización y desarrollar acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica y modernización administrativa, con el fin de optimizar los procedimientos de control.
“El trabajo conjunto en el área metropolitana es fundamental, especialmente en materia de transporte. Este acuerdo garantiza seguridad para los pasajeros y oportunidades de trabajo para los conductores. La Caldera y Vaqueros son municipios turísticos que en esta temporada de verano van a tener gran afluencia de turistas y necesitamos tener los medios de transporte necesarios para seguir creciendo”, expresó Sumbay.
Por su parte, Daniel Moreno, indicó: “Este convenio nos permite darle a la gente una solución concreta para que puedan trabajar de manera ordenada, con sus papeles y aplicaciones en regla, sin riesgos de multas o secuestro de vehículos".
Las donaciones se recibirán en el móvil del Organismo, que estará sobre Balcarce, de 8.30 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas.
Luis González, presidente de TGD Padres TEA Salta, dijo en Aries que buscan “más luces, cero ruido” y que el objetivo no es prohibir la pirotecnia, sino generar conciencia y convivencia para evitar daños.
Referente del colectivo de Discapacidad en Salta advirtió que la crisis del sector dejó a muchos chicos sin tratamiento y obligó a profesionales a cerrar consultorios.
Uno de los impulsores de la ley en la provincia insistió en avanzar hacia una prohibición total de la pirotecnia y advirtió sobre los riesgos para personas, animales y el ambiente.
Desde el gremio afirman que existe “miedo real” entre los empleados públicos por posibles despidos y la no renovación de contratos en la provincia.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.