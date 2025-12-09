El jefe de Bomberos de la Policía brindó detalles sobre el trabajo de prevención y control de venta de pirotecnia en la provincia. “En municipios de frontera los controles se intensifican, porque ingresa mercadería que no son las permitidas”, señaló.
Impulsarán que más municipios se sumen a la regularización de las apps de transporte
La Caldera y Vaqueros firmaron convenios con Capital para que el servicio pueda prestarse sin mayores inconvenientes. “Será un beneficio para conductores y pasajeros”, destacaron.Salta09/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el secretario de Tránsito de la Municipalidad capitalina, Matías Assennato, ponderó el convenio firmado entre las Municipalidades de Capital, La Caldera y Vaqueros que regula el funcionamiento del transporte a través de aplicaciones entre las 3 localidades.
“Se trata de que la gente pueda trabajar de manera tranquila”, aseguró el funcionario, y señaló que la medida traerá beneficio para conductores y pasajeros que deben transitar entre municipios a diario.
Destacó, en tanto, el trabajo en conjunto entre los 3 Ejecutivos para dar solución a una problemática que venía siendo expuesta por los vecinos.
“Estamos trabajando para que otros municipios se sumen y podamos asegurar más fuentes de trabajo”, aseguró el Secretario, y, finalizando, explicó que, previamente, cada municipio debe autorizar el servicio a través de ordenanzas para recién poder establecer los convenios de libre circulación con otras localidades.
Por su parte, Germán Sumbay, concejal de La Caldera, explicó que la localidad cuenta solo con el servicio de SAETA; se intentó actualizar la ordenanza de transporte impropio – cuentan con 15 licencias de remis –, pero la medida fracasó al ser muchos los requisitos a cumplir para prestar el servicio, informó.
“Optamos por el transporte a través de apps, en noviembre aprobamos la ordenanza que regula el servicio en la localidad y ahora el Ejecutivo debe promulgarla”, completó el edil.
Advirtió que fueron los propios vecinos los que reclamaban la inclusión de las apps como método de transporte.
“Tenemos mucha gente que trabaja en Capital y a la 1 de la madrugada se queda sin colectivo, por ejemplo. Por otro lado, creemos que estas serán fuentes de trabajo para jóvenes y adultos”, finalizó Sumbay.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.
Salta, La Caldera y Vaqueros firmaron un convenio para regular el servicio de transporte por appsSalta09/12/2025
El acuerdo establece la cooperación entre los municipios de Salta Capital, La Caldera y Vaqueros para garantizar mayor seguridad vial, agilizar trámites y permitir la circulación de conductores y vehículos habilitados en cualquiera de las tres jurisdicciones.
Realizarán este miércoles un nuevo Reciclatón: “Nada es basura, todo se transforma”
De 9 a 17 en Portal Salta, la Municipalidad y cooperativas recibirán papel, botellas, latas, aparatos electrónicos, baterías y aceite vegetal usado.
Las donaciones se recibirán en el móvil del Organismo, que estará sobre Balcarce, de 8.30 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas.
Pirotecnia sonora: familias TEA, “no buscamos prohibir, buscamos conciencia”
Luis González, presidente de TGD Padres TEA Salta, dijo en Aries que buscan “más luces, cero ruido” y que el objetivo no es prohibir la pirotecnia, sino generar conciencia y convivencia para evitar daños.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.