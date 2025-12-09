Impulsarán que más municipios se sumen a la regularización de las apps de transporte

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el secretario de Tránsito de la Municipalidad capitalina, Matías Assennato, ponderó el convenio firmado entre las Municipalidades de Capital, La Caldera y Vaqueros que regula el funcionamiento del transporte a través de aplicaciones entre las 3 localidades.

“Se trata de que la gente pueda trabajar de manera tranquila”, aseguró el funcionario, y señaló que la medida traerá beneficio para conductores y pasajeros que deben transitar entre municipios a diario.

Destacó, en tanto, el trabajo en conjunto entre los 3 Ejecutivos para dar solución a una problemática que venía siendo expuesta por los vecinos.

“Estamos trabajando para que otros municipios se sumen y podamos asegurar más fuentes de trabajo”, aseguró el Secretario, y, finalizando, explicó que, previamente, cada municipio debe autorizar el servicio a través de ordenanzas para recién poder establecer los convenios de libre circulación con otras localidades.

Por su parte, Germán Sumbay, concejal de La Caldera, explicó que la localidad cuenta solo con el servicio de SAETA; se intentó actualizar la ordenanza de transporte impropio – cuentan con 15 licencias de remis –, pero la medida fracasó al ser muchos los requisitos a cumplir para prestar el servicio, informó.

“Optamos por el transporte a través de apps, en noviembre aprobamos la ordenanza que regula el servicio en la localidad y ahora el Ejecutivo debe promulgarla”, completó el edil.

Advirtió que fueron los propios vecinos los que reclamaban la inclusión de las apps como método de transporte.

“Tenemos mucha gente que trabaja en Capital y a la 1 de la madrugada se queda sin colectivo, por ejemplo. Por otro lado, creemos que estas serán fuentes de trabajo para jóvenes y adultos”, finalizó Sumbay.