La Caldera y Vaqueros firmaron convenios con Capital para que el servicio pueda prestarse sin mayores inconvenientes. “Será un beneficio para conductores y pasajeros”, destacaron.
Solo 15 locales en toda la provincia solicitaron autorización para vender pirotecnia
El jefe de Bomberos de la Policía brindó detalles sobre el trabajo de prevención y control de venta de pirotecnia en la provincia. “En municipios de frontera los controles se intensifican, porque ingresa mercadería que no son las permitidas”, señaló.Salta09/12/2025
Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, Bomberos de la Policía de Salta informó sobre las tareas de prevención y control de la venta ilegal de pirotecnia sonora, en cumplimiento con la Ley Provincial 8340.
“Se está tratando de cumplir todos los años; este estamos avanzando, implementando operativos de control, pero también radica en las costumbres que tiene la ciudadanía de usar en esta temporada la pirotecnia. No solo incluye el control, sino también la prevención y la difusión de la normativa vigente”, afirmó el jefe de Bomberos de la Policía de Salta, Crio. Aníbal Rodríguez, en diálogo con Aries.
Rodríguez informó que, hasta el momento, solo 15 locales en toda la provincia solicitaron autorización a la Policía para vender pirotecnia. “En algunos municipios no solicitan directamente porque hay una ordenanza municipal que impiden habilitación para ese tipo de comercialización”., señaló
Sin embargo, aclaró que todos los comerciantes deben exhibir su habilitación comercial y el certificado de mínima seguridad contra incendios.
“En municipios de frontera los controles se intensifican, porque ingresa mercadería que no son las permitidas, se hacen los procedimientos todo el año, por ahí no alcanza”, señaló.
El comisario detalló que una vez que se registra una denuncia por venta ilegal de pirotécnica, personal de la dependencia más cercana intervienen en la consulta con fiscalía contravencional para avanzar con clausuras o secuestros de mercadería.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.
Salta, La Caldera y Vaqueros firmaron un convenio para regular el servicio de transporte por appsSalta09/12/2025
El acuerdo establece la cooperación entre los municipios de Salta Capital, La Caldera y Vaqueros para garantizar mayor seguridad vial, agilizar trámites y permitir la circulación de conductores y vehículos habilitados en cualquiera de las tres jurisdicciones.
Realizarán este miércoles un nuevo Reciclatón: “Nada es basura, todo se transforma”
De 9 a 17 en Portal Salta, la Municipalidad y cooperativas recibirán papel, botellas, latas, aparatos electrónicos, baterías y aceite vegetal usado.
Las donaciones se recibirán en el móvil del Organismo, que estará sobre Balcarce, de 8.30 a 13. Se solicita a los voluntarios concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas.
Pirotecnia sonora: familias TEA, “no buscamos prohibir, buscamos conciencia”
Luis González, presidente de TGD Padres TEA Salta, dijo en Aries que buscan “más luces, cero ruido” y que el objetivo no es prohibir la pirotecnia, sino generar conciencia y convivencia para evitar daños.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.