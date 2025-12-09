Solo 15 locales en toda la provincia solicitaron autorización para vender pirotecnia

El jefe de Bomberos de la Policía brindó detalles sobre el trabajo de prevención y control de venta de pirotecnia en la provincia. “En municipios de frontera los controles se intensifican, porque ingresa mercadería que no son las permitidas”, señaló.

Salta09/12/2025

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, Bomberos de la Policía de Salta informó sobre las tareas de prevención y control de la venta ilegal de pirotecnia sonora, en cumplimiento con la Ley Provincial 8340.

“Se está tratando de cumplir todos los años; este estamos avanzando, implementando operativos de control, pero también radica en las costumbres que tiene la ciudadanía de usar en esta temporada la pirotecnia. No solo incluye el control, sino también la prevención y la difusión de la normativa vigente”, afirmó el jefe de Bomberos de la Policía de Salta, Crio. Aníbal Rodríguez, en diálogo con Aries.

Rodríguez informó que, hasta el momento, solo 15 locales en toda la provincia solicitaron autorización a la Policía para vender pirotecnia. “En algunos municipios no solicitan directamente porque hay una ordenanza municipal que impiden habilitación para ese tipo de comercialización”., señaló

Sin embargo, aclaró que todos los comerciantes deben exhibir su habilitación comercial y el certificado de mínima seguridad contra incendios.

“En municipios de frontera los controles se intensifican, porque ingresa mercadería que no son las permitidas, se hacen los procedimientos todo el año, por ahí no alcanza”, señaló.

El comisario detalló que una vez que se registra una denuncia por venta ilegal de pirotécnica, personal de la dependencia más cercana intervienen en la consulta con fiscalía contravencional para avanzar con clausuras o secuestros de mercadería.

Salta09/12/2025

