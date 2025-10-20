El objeto, bautizado 2025 TF, cruzó la órbita baja terrestre a una distancia similar a la de la Estación Espacial Internacional. Su aparición reavivó el debate sobre los límites de la defensa planetaria.
Se cayó Canva: dejó de funcionar y los usuarios reportaron fallos a nivel global
Miles de usuarios reportan problemas al intentar acceder a Canva por un error que impide abrir proyectos o iniciar sesión.Ciencia & Tecnología20/10/2025
El popular editor online Canva presentó una interrupción de servicio que afectó a miles de usuarios de todo el mundo. Luego de múltiples reportes de usuarios, la página oficial de la plataforma afirmó estar “investigando y trabajando para restablecer el acceso completo lo antes posible”.
La caída de Canva a nivel global
Miles de usuarios de Canva se encontraron este lunes con un mensaje de “500 - Error del servidor” al intentar acceder a la plataforma. El fallo impedía abrir proyectos o iniciar sesión, y el mensaje oficial señalaba que “algo no está funcionando correctamente en nuestro sistema”.
La caída de la página web se produjo durante la madrugada del lunes y dejó a diseñadores, profesionales del marketing y educadores sin poder iniciar sesión, exportar diseños ni acceder a herramientas clave de la plataforma.
Según la plataforma de seguimiento Downdetector, se registraron más de 10 mil reportes de fallos, especialmente referidos a la inaccesibilidad de la web o lentitud al cargar. El problema coincidió con una interrupción generalizada de la nube de AWS que también afectó a Snapchat, Roblox, Fortnite, Asana y Coinbase.
Según los informes, el problema afectó principalmente a India, EE. UU. y Europa, e indicaron que el 45 % de los usuarios experimentaron bloqueos, el 35 % tuvo problemas de conexión con el servidor y el 20 % experimentó retrasos graves al cargar o exportar diseños.
Que dijo Canva sobre los reportes de fallos
La página reconoció en su cuenta de X (antes Twitter) que estaban sufriendo problemas y que “no era la situación ideal ”, pero que estaban “trabajando en ello”.
Mientras los servicios estaban caídos y no permitía acceder a la web, su página de estado mostraba a todos los sistemas como 'operativos'. Sin embargo, indicaba que “algunos usuarios pueden encontrar problemas al acceder o utilizar Canva”.
Actualmente la plataforma se encuentra completamente operativa en Argentina.
Con información de Ámbito
