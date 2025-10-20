La víctima viajaba en motocicleta con su hermana de 17 años, quien permanece internada tras chocar con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.
Comerciantes salteños apuntan a las ferias: riesgo en empleos y recaudación
El titular de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, cuestionó el fomento de ferias informales por parte de la Municipalidad. Advirtió que la competencia desleal afecta a los comercios formales y a la recaudación estatal.Salta20/10/2025Ivana Chañi
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, expresó su preocupación por el crecimiento del comercio informal y reclamó una intervención más firme del municipio para garantizar igualdad de condiciones.
“Las ferias que se fomentan desde la Municipalidad perjudican a quienes estamos en la formalidad. Pagamos tasas, luz, gas, ingresos brutos y empleados, mientras otros venden sin cumplir ninguna obligación”, señaló en declaraciones a Aries.
Herrera remarcó que el fenómeno no sólo afecta a los comerciantes sino también a la economía provincial:
“Al no haber formalidad, no se pagan impuestos; y al no pagarse impuestos, no hay salud, educación ni seguridad. Es un círculo vicioso que termina perjudicando a todos”.
El dirigente consideró que el problema parte de la falta de control estatal y del crecimiento de la informalidad laboral. Según estimó, el 68% de los trabajadores en Salta se desempeñan en condiciones informales, lo que limita la recaudación y genera desigualdad entre sectores.
“Si pudiéramos formalizar aunque sea un 20% de los trabajadores, la Provincia recaudaría más y podría empezar a bajar impuestos. Pero hoy los formales soportamos toda la carga”, señaló.
Sobre la presencia de manteros y ferias organizadas, Herrera aclaró que no se trata de un enfrentamiento con las personas que buscan ganarse la vida, sino con el sistema que lo permite:
“No estamos en contra del más débil. Un mantero no tiene obra social ni vacaciones. Pero no lo fomentemos; ayudemos a que todos puedan ingresar a la formalidad y trabajar en mejores condiciones”.
Por último, el titular de la Cámara insistió en la necesidad de un acuerdo conjunto entre el sector privado y el Estado para revertir la situación: “Salta tiene empresarios, comerciantes y trabajadores valiosos. Lo que necesitamos es sentarnos a una mesa y redistribuir las cartas. No podemos seguir cazando en el zoológico mientras el Estado pierde recursos y el comercio se hunde”.
Pase Libre UNSa: Más estudiantes se suman al beneficio tras definir criterios de "actividad académica"Salta20/10/2025
La nueva definición de "actividad académica" es amplia e incluye a estudiantes en cursada, tesinas, prácticas profesionales, investigación y extensión, garantizando la inclusión educativa.
Anuncian cortes por obras en la red eléctrica en la ciudad de Salta y otras localidades
EDESA informó cortes programados por tareas de renovación en la red de media tensión, en el marco del Plan de Inversión 2025 que se ejecuta en distintos puntos del Distrito Capital y Cerrillos.
Ni el Día de la Madre colaboró para repuntar las ventas en Salta
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
Colegios privados no subvencionados denuncian exclusión de los vouchers educativos
Según el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta, las instituciones sin aporte estatal quedaron fuera del beneficio, mientras colegios católicos reciben hasta el 75% de financiamiento.
Los colegios privados de Salta en alerta por la crisis económica
El presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados advirtió sobre el aumento de la morosidad y la falta de apoyo estatal para las instituciones.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.