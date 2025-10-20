MasterChef Celebrity: quiénes son los dos participantes que dejaron el reality

Este domingo, MasterChef Celebrity tuvo su primera gran noche de eliminación, donde un cocinero resultó eliminado por decisión de los jurados, al tiempo que otro famoso anunció su abandono.

Telefe presentó la primera Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity en un horario especial, ya que la programación se ajustó a la transmisión de la final del Mundial Sub-20.

El reality culinario, conducido por Wanda Nara y con el trío de jurados compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, culiminó su semana inicial de desafíos. De esta manera, los concursantes pusieron a prueba su talento con un objetivo claro: evitar ser el primer eliminado de esta temporada.

Entre los nominados se encontraba Pablo Lescano, quien tras ser salvado por los jurados, sorpresivamente anunció su abandono del certamen por compromisos laborales.

En tanto, la definición final se dio entre Luis Ventura y el “Roña” Castro, para que el boxeador resulte el eliminado.

Quiénes eran los 12 nominados en MasterChef Celebrity

Doce famosos se enfrentaron al temido desafío de permanencia en esta primera gala.

Los 12 nominados en riesgo de eliminación eran:

Pablo Lescano

La Joaqui

Andy Chango

Luis Ventura

Esteban Mirol

Miguel Ángel Rodríguez

Susana Roccasalvo

Emilia Attias

Julia Calvo

Cachete Sierra

Roña Castro

Marixa Balli.

Fuera de peligro y mirando la Gala desde el balcón se encontraban Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes, quienes ya aseguraron su continuidad por una semana más.