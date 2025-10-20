La función se enmarca en el “10° Encuentro de circo y variedades de Salta”. Será el domingo 19 a las 18 horas en el anfiteatro “Cuchi” Leguizamón.
MasterChef Celebrity: quiénes son los dos participantes que dejaron el reality
Este domingo, el reality de cocina tuvo a su primer eliminado de la edición, mientras que otro jugador decidió abandonar por compromisos laborales.Cultura & Espectáculos20/10/2025
Este domingo, MasterChef Celebrity tuvo su primera gran noche de eliminación, donde un cocinero resultó eliminado por decisión de los jurados, al tiempo que otro famoso anunció su abandono.
Telefe presentó la primera Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity en un horario especial, ya que la programación se ajustó a la transmisión de la final del Mundial Sub-20.
El reality culinario, conducido por Wanda Nara y con el trío de jurados compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, culiminó su semana inicial de desafíos. De esta manera, los concursantes pusieron a prueba su talento con un objetivo claro: evitar ser el primer eliminado de esta temporada.
Entre los nominados se encontraba Pablo Lescano, quien tras ser salvado por los jurados, sorpresivamente anunció su abandono del certamen por compromisos laborales.
En tanto, la definición final se dio entre Luis Ventura y el “Roña” Castro, para que el boxeador resulte el eliminado.
Quiénes eran los 12 nominados en MasterChef Celebrity
Doce famosos se enfrentaron al temido desafío de permanencia en esta primera gala.
Los 12 nominados en riesgo de eliminación eran:
Pablo Lescano
La Joaqui
Andy Chango
Luis Ventura
Esteban Mirol
Miguel Ángel Rodríguez
Susana Roccasalvo
Emilia Attias
Julia Calvo
Cachete Sierra
Roña Castro
Marixa Balli.
Fuera de peligro y mirando la Gala desde el balcón se encontraban Alex Pelao, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, La Reini, Maxi López, Momi Giardina, Sofi Martínez y Valentina Cervantes, quienes ya aseguraron su continuidad por una semana más.
