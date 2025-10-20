El Ejecutivo acusa a ciertos sectores de alterar los acuerdos y mantiene que actuará “con firmeza dentro del marco de la ley” mientras permanecen trece carreteras bloqueadas.
Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el Louvre
“Lo que es seguro es que hemos fallado”, afirmó Gérard Darmanin, y aseguró que la policía detendrá a los autores del hurto.El Mundo20/10/2025
El robo de joyas en el Museo del Louvre este domingo dejó al descubierto fallos en los servicios de seguridad, según el ministro de Justicia francés, Gérard Darmanin.
“Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con valor incalculable en estos museos”, dijo Darmanin en una entrevista a France Inter. “Lo que es seguro es que hemos fallado”, añadió, y aseguró que la policía detendrá a los autores del robo.
Cuatro hombres permanecen prófugos tras el audaz robo ocurrido poco después de la apertura del museo en la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de Napoleón. Entre las piezas sustraídas destacan la tiara y el collar de las reinas María Amelia y Hortensia, los pendientes a juego, el collar y pendientes de esmeraldas de María Luisa, el broche relicario, así como la tiara y el gran lazo del corpiño de la emperatriz Eugenia. La corona de esta última fue recuperada parcialmente, aunque sufrió daños durante el robo.
La fiscal de París, Laure Beccuau, describió a los delincuentes como un “comando” que actuó con precisión y preparación” y confirmó que el análisis de pruebas, incluido material genético, continúa.
“Tenemos imágenes de las cámaras de seguridad del propio museo y de la ciudad de París. Los hechos demuestran preparación y una forma de organización”, declaró Beccuau a BFMTV.
El robo fue ejecutado en apenas siete minutos. Dos de los ladrones ingresaron a la galería tras abrir un hueco en el cristal de una ventana y otros dos subieron por un montacargas, vestidos como obreros con chalecos amarillos. Los delincuentes accedieron por el flanco sur, junto al río Sena, utilizando motos de alta velocidad y un camión para facilitar la entrada.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que la piezas robadas del Museo del Louvre serán recuperadas y que los responsables enfrentarán a la justicia.
“El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París”, expresó Macron en su cuenta en la red social X.
El presidente también vinculó el episodio con el plan “Louvre Nouvelle Renaissance”, el cual contempla fortalecer la seguridad de las colecciones.
“Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”, dijo Macron.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, calificó a los responsables como “profesionales” que actuaron sin violencia, mientras que la ministra de Cultura, Rachida Dati, señaló que la evacuación de los visitantes se realizó con “profesionalidad”.
El ex presidente François Hollande calificó el hecho como un “acto grave” y un “atentado contra nuestro patrimonio”. “No descarto ninguna hipótesis sobre el origen de los autores”, indicó Hollande. La fiscal Beccuau aclaró que la hipótesis de injerencia extranjera está “excluida” y se centra en crimen organizado interno.
La Fiscalía de París mantiene abierto un procedimiento por robo en banda organizada y asociación de malhechores, mientras las autoridades continúan buscando a los cuatro delincuentes y evaluando todas las pistas disponibles para recuperar las piezas robadas y esclarecer los hechos.
Con información de AFP y REUTERS
Un Boeing 747 de Emirates SkyCargo impactó un vehículo de servicio y terminó parcialmente en el mar. Los cuatro tripulantes escaparon ilesos.
“Argentina está luchando por su vida”: Trump adelantó un posible acuerdo por la carneEl Mundo20/10/2025
El presidente norteamericano analizó reabrir el mercado para la carne argentina y recordó el rescate financiero de 40 mil millones de dólares. “Están muriendo”, dijo sobre la economía local.
Nueva escalada en Gaza: al menos 46 muertos pese al cese al fuego entre Israel y HamasEl Mundo20/10/2025
Dos soldados israelíes y 44 palestinos murieron tras un ataque y posteriores bombardeos en Rafah. Ambos bandos se acusan de violar el acuerdo de tregua mediado por Egipto, Qatar y Turquía.
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, llamó a la unidad política y socialEl Mundo20/10/2025
Tras imponerse en el balotaje con el 54,6% de los votos, el economista convocó a todos los sectores a “trabajar juntos por la transformación del país”.
La Cancillería de Bogotá rechazó el uso de la cooperación internacional "como instrumento de injerencia en los asuntos internos" colombianos.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.