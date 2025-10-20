Hong Kong: avión de carga salió de la pista y dejó dos muertos

Un avión de carga de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT, se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong en la madrugada de este lunes, colisionó con un vehículo de servicio en tierra y terminó en el mar, según informó la policía local y autoridades aeroportuarias.

El diario South China Morning Post detalló dos trabajadores que se encontraban dentro del vehículo murieron tras el impacto, mientras que los cuatro tripulantes de la aeronave escaparon ilesos.

El accidente ocurrió a las 3:50 de la mañana, cuando el vuelo EK9788, procedente del Aeropuerto Al Maktoum de Dubái, intentó aterrizar en la pista 07R, en el norte de la terminal.

La Policía de Hong Kong explicó que la aeronave, un Boeing 747-481, “viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra, no logró detenerse en los límites de la pista y terminó parcialmente en el agua”. En la maniobra, el avión golpeó un vehículo de servicio y ambos cayeron al mar.

Tras el accidente, los dos hombres que se encontraban a bordo del vehículo fueron reportados como desaparecidos. Más tarde, la policía informó que uno de ellos, de 30 años, fue rescatado del mar y declarado muerto en el lugar a las 5:55. El segundo, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau, donde se confirmó su fallecimiento a las 6:26.

Helicópteros del Gobierno y embarcaciones del departamento de bomberos y la policía marítima fueron desplegados para retirar los restos del aparato y el vehículo sumergido.

Según los datos de rastreo de vuelos provistos por los servicios especializados, el Boeing de carga desvió súbitamente su trayectoria hacia la izquierda en el momento del aterrizaje. El avión quedó con el morro sobre el malecón que separa la pista del mar.

El incidente afectó otras operaciones aeroportuarias. Un vuelo de Cathay Pacific (CX851) que se aproximaba desde Canadá debió abortar su aterrizaje y desviar su recorrido a la pista sur tras el accidente.

Las autoridades reiteraron que la seguridad de pasajeros y empleados es la principal prioridad y que las operaciones regulares se reanudarán únicamente una vez concluidos los peritajes y las tareas de limpieza.

El área de la pista fue acordonada y las operaciones quedaron suspendidas temporalmente para facilitar los trabajos de emergencia y limpieza.

La pista norte del aeropuerto continúa cerrada hasta que concluyan la remoción de escombros y las inspecciones técnicas de seguridad, según confirmó el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong. Los motivos exactos del siniestro todavía se investigan.

