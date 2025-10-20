El Ejecutivo acusa a ciertos sectores de alterar los acuerdos y mantiene que actuará “con firmeza dentro del marco de la ley” mientras permanecen trece carreteras bloqueadas.
Hong Kong: avión de carga salió de la pista y dejó dos muertos
Un Boeing 747 de Emirates SkyCargo impactó un vehículo de servicio y terminó parcialmente en el mar. Los cuatro tripulantes escaparon ilesos.El Mundo20/10/2025
Un avión de carga de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT, se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong en la madrugada de este lunes, colisionó con un vehículo de servicio en tierra y terminó en el mar, según informó la policía local y autoridades aeroportuarias.
El diario South China Morning Post detalló dos trabajadores que se encontraban dentro del vehículo murieron tras el impacto, mientras que los cuatro tripulantes de la aeronave escaparon ilesos.
El accidente ocurrió a las 3:50 de la mañana, cuando el vuelo EK9788, procedente del Aeropuerto Al Maktoum de Dubái, intentó aterrizar en la pista 07R, en el norte de la terminal.
La Policía de Hong Kong explicó que la aeronave, un Boeing 747-481, “viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra, no logró detenerse en los límites de la pista y terminó parcialmente en el agua”. En la maniobra, el avión golpeó un vehículo de servicio y ambos cayeron al mar.
Tras el accidente, los dos hombres que se encontraban a bordo del vehículo fueron reportados como desaparecidos. Más tarde, la policía informó que uno de ellos, de 30 años, fue rescatado del mar y declarado muerto en el lugar a las 5:55. El segundo, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau, donde se confirmó su fallecimiento a las 6:26.
Helicópteros del Gobierno y embarcaciones del departamento de bomberos y la policía marítima fueron desplegados para retirar los restos del aparato y el vehículo sumergido.
Según los datos de rastreo de vuelos provistos por los servicios especializados, el Boeing de carga desvió súbitamente su trayectoria hacia la izquierda en el momento del aterrizaje. El avión quedó con el morro sobre el malecón que separa la pista del mar.
El incidente afectó otras operaciones aeroportuarias. Un vuelo de Cathay Pacific (CX851) que se aproximaba desde Canadá debió abortar su aterrizaje y desviar su recorrido a la pista sur tras el accidente.
Las autoridades reiteraron que la seguridad de pasajeros y empleados es la principal prioridad y que las operaciones regulares se reanudarán únicamente una vez concluidos los peritajes y las tareas de limpieza.
El área de la pista fue acordonada y las operaciones quedaron suspendidas temporalmente para facilitar los trabajos de emergencia y limpieza.
La pista norte del aeropuerto continúa cerrada hasta que concluyan la remoción de escombros y las inspecciones técnicas de seguridad, según confirmó el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong. Los motivos exactos del siniestro todavía se investigan.
Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el LouvreEl Mundo20/10/2025
“Lo que es seguro es que hemos fallado”, afirmó Gérard Darmanin, y aseguró que la policía detendrá a los autores del hurto.
“Argentina está luchando por su vida”: Trump adelantó un posible acuerdo por la carneEl Mundo20/10/2025
El presidente norteamericano analizó reabrir el mercado para la carne argentina y recordó el rescate financiero de 40 mil millones de dólares. “Están muriendo”, dijo sobre la economía local.
Nueva escalada en Gaza: al menos 46 muertos pese al cese al fuego entre Israel y HamasEl Mundo20/10/2025
Dos soldados israelíes y 44 palestinos murieron tras un ataque y posteriores bombardeos en Rafah. Ambos bandos se acusan de violar el acuerdo de tregua mediado por Egipto, Qatar y Turquía.
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, llamó a la unidad política y socialEl Mundo20/10/2025
Tras imponerse en el balotaje con el 54,6% de los votos, el economista convocó a todos los sectores a “trabajar juntos por la transformación del país”.
La Cancillería de Bogotá rechazó el uso de la cooperación internacional "como instrumento de injerencia en los asuntos internos" colombianos.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.