Messi a la Selección Sub 20 tras la final: “Cabeza en alto muchachos”

Steve Nielsen, director del equipo Alpine de F1, declaró que una orden que llega desde el muro de boxes "es definitiva" y que la escudería estaba "decepcionada" de que Franco Colapinto no la haya seguido.
Lionel Messi publicó un mensaje de apoyo para la Selección Argentina Sub 20 tras la derrota en la final ante Marruecos. El capitán destacó la entrega del equipo y dijo: “Hicieron un torneo impresionante”.Deportes19/10/2025Ivana Chañi
Lionel Messi expresó su respaldo a la Selección Argentina Sub 20 luego de la final perdida frente a Marruecos. El capitán de la Mayor publicó un mensaje en redes sociales en el que valoró el esfuerzo del equipo y pidió reconocer el trabajo del plantel dirigido por Diego Placente.
En una historia de Instagram, Messi escribió:
“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.
La Selección Argentina Sub-20 dirigida por Diego Placente cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 en Santiago de Chile.
La Policía de Salta confirmó que 7.768 hinchas asistieron al Gigante del Norte para el partido entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Cheikh Touré, un joven arquero senegalés, fue secuestrado y asesinado en Kumasi, Ghana, tras ser atraído con una falsa oferta para probarse en un club.
Dos graves episodios de antisemitismo sacudieron al fútbol infantil en partidos de Hebraica y Macabi, incluyendo la frase "hay que matar judíos" de un niño de 12 años.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Santiago de Chile para una agenda relámpago. Inaugurará el Centro José Sulantay, almorzará con dirigentes y cerrará el día presenciando la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El financiamiento de corto plazo se encareció de golpe, obligando a las empresas a reducir el crédito y estirar plazos de pago.
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.