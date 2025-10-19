Messi a la Selección Sub 20 tras la final: “Cabeza en alto muchachos”

Lionel Messi expresó su respaldo a la Selección Argentina Sub 20 luego de la final perdida frente a Marruecos. El capitán de la Mayor publicó un mensaje en redes sociales en el que valoró el esfuerzo del equipo y pidió reconocer el trabajo del plantel dirigido por Diego Placente.

En una historia de Instagram, Messi escribió:

“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.