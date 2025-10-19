Messi a la Selección Sub 20 tras la final: “Cabeza en alto muchachos”

Lionel Messi publicó un mensaje de apoyo para la Selección Argentina Sub 20 tras la derrota en la final ante Marruecos. El capitán destacó la entrega del equipo y dijo: “Hicieron un torneo impresionante”.

Lionel Messi expresó su respaldo a la Selección Argentina Sub 20 luego de la final perdida frente a Marruecos. El capitán de la Mayor publicó un mensaje en redes sociales en el que valoró el esfuerzo del equipo y pidió reconocer el trabajo del plantel dirigido por Diego Placente.

En una historia de Instagram, Messi escribió:

“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.

