Gimnasia y Tiro bajó convocatoria en el empate con Estudiantes

La Policía de Salta confirmó que 7.768 hinchas asistieron al Gigante del Norte para el partido entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

Deportes19/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

operativo seguridad gimnasia y tiro de salta

De acuerdo con el informe oficial de la Policía de Salta, 7.768 hinchas estuvieron presentes en el Gigante del Norte durante el empate 0 a 0 entre Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Río Cuarto, encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La cifra marca una leve disminución en la convocatoria respecto al partido anterior disputado en condición de local. En la victoria frente a Temperley por 2 a 0, que aseguró la clasificación del equipo al Reducido, se registró la presencia de 8.610 simpatizantes.

Con la serie abierta, Gimnasia y Tiro prepara el partido de vuelta del próximo 1 de noviembre a las 17 horas en Río Cuarto, donde definirá su continuidad en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.

Te puede interesar
720

Infantino en Chile por final del Mundial Sub-20

Deportes19/10/2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Santiago de Chile para una agenda relámpago. Inaugurará el Centro José Sulantay, almorzará con dirigentes y cerrará el día presenciando la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail