Gimnasia y Tiro bajó convocatoria en el empate con Estudiantes

De acuerdo con el informe oficial de la Policía de Salta, 7.768 hinchas estuvieron presentes en el Gigante del Norte durante el empate 0 a 0 entre Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Río Cuarto, encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La cifra marca una leve disminución en la convocatoria respecto al partido anterior disputado en condición de local. En la victoria frente a Temperley por 2 a 0, que aseguró la clasificación del equipo al Reducido, se registró la presencia de 8.610 simpatizantes.

Con la serie abierta, Gimnasia y Tiro prepara el partido de vuelta del próximo 1 de noviembre a las 17 horas en Río Cuarto, donde definirá su continuidad en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.