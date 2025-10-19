Cheikh Touré, un joven arquero senegalés, fue secuestrado y asesinado en Kumasi, Ghana, tras ser atraído con una falsa oferta para probarse en un club.
Gimnasia y Tiro bajó convocatoria en el empate con Estudiantes
La Policía de Salta confirmó que 7.768 hinchas asistieron al Gigante del Norte para el partido entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.Deportes19/10/2025Ivana Chañi
De acuerdo con el informe oficial de la Policía de Salta, 7.768 hinchas estuvieron presentes en el Gigante del Norte durante el empate 0 a 0 entre Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Río Cuarto, encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La cifra marca una leve disminución en la convocatoria respecto al partido anterior disputado en condición de local. En la victoria frente a Temperley por 2 a 0, que aseguró la clasificación del equipo al Reducido, se registró la presencia de 8.610 simpatizantes.
Con la serie abierta, Gimnasia y Tiro prepara el partido de vuelta del próximo 1 de noviembre a las 17 horas en Río Cuarto, donde definirá su continuidad en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.
Dos graves episodios de antisemitismo sacudieron al fútbol infantil en partidos de Hebraica y Macabi, incluyendo la frase "hay que matar judíos" de un niño de 12 años.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Santiago de Chile para una agenda relámpago. Inaugurará el Centro José Sulantay, almorzará con dirigentes y cerrará el día presenciando la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
El equipo brasileño se consagró campeón ante Deportivo Cali (5-3 en penales) en Banfield. Se afianza como el más ganador con seis títulos.
El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.