Infantino en Chile por final del Mundial Sub-20

El lunes, antes de finalizar el Consejo de Presidentes de la ANFP, Pablo Milad lanzó un recordatorio clave: todos los dirigentes del fútbol chileno estaban invitados a un almuerzo exclusivo con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. El máximo directivo del fútbol mundial llegó al país trasandino el mismo domingo en que se disputará la final del Mundial Sub 20, con una agenda comprimida en menos de 24 horas.

La visita de Infantino se estructuró en tres ejes principales: la inauguración de un nuevo complejo deportivo en Peñalolén, un encuentro privado con los presidentes de los clubes chilenos, y su presencia en el cierre del torneo juvenil, en el Estadio Nacional. Cada detalle del itinerario fue coordinado minuciosamente por la FIFA y la ANFP, conscientes de la relevancia institucional del viaje.

La primera parada será cerca del mediodía, en el corazón de Peñalolén, donde se inaugurará el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, bautizado en homenaje al técnico que llevó a Chile al histórico tercer puesto en el Mundial Sub-20 de 2007. El nuevo recinto, financiado con U$S 1,4 millones de fondos FIFA, cuenta con canchas, gimnasio, camarines y oficinas técnicas, y buscará convertirse en el eje del desarrollo del fútbol formativo chileno.

Infantino encabezará el corte de cinta junto a Pablo Milad y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. También estará Marco Antonio Sulantay, hijo del recordado entrenador, quien tendrá un rol simbólico en el acto. “Es un orgullo que el nombre de mi padre quede ligado al futuro del fútbol chileno”, expresó días atrás el diputado.

La agenda de Infantino en Chile

Luego de la inauguración, la comitiva se trasladará hacia Viña Cousiño, escenario elegido para el almuerzo reservado que la ANFP organizó a las 13:30. La invitación fue estrictamente personal: solo los presidentes de los clubes fueron convocados, sin posibilidad de enviar representantes.

Clubes como Everton, La Calera y Coquimbo Unido aún no confirman su asistencia por la cercanía con sus compromisos deportivos. En tanto, Juan Tagle (Universidad Católica) decidió no participar por el duelo que su equipo jugará en Viña del Mar, mientras que Michael Clark (Universidad de Chile) y Aníbal Mosa (Colo Colo) sí estarán presentes.

Durante la tarde, Infantino se trasladará al Estadio Nacional, donde se disputará la gran final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos, con entradas agotadas desde hace días. La seguridad será reforzada ante la presencia de autoridades internacionales y locales.

El presidente de la FIFA encabezará la ceremonia de premiación y entregará el trofeo al nuevo campeón del mundo juvenil. Su salida del país está prevista tras el partido, completando así una visita fugaz pero simbólica, en la que recorrerá tres escenarios clave en menos de 24 horas.

“Quiero dar las gracias a todas las increíbles selecciones juveniles y a sus maravillosos hinchas, que hacen que este torneo en Chile esté siendo realmente especial. Espero verlos pronto a todos”, había escrito Infantino días atrás, anticipando una jornada que marcará el cierre de un Mundial histórico para Chile.

Con información de Doble Amarilla