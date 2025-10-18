El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
Corinthians es Hexacampeón de la Libertadores Femenina
El equipo brasileño se consagró campeón ante Deportivo Cali (5-3 en penales) en Banfield. Se afianza como el más ganador con seis títulos.Deportes18/10/2025
Corinthians volvió a hacer historia en el fútbol femenino sudamericano al consagrarse campeón de la Conmebol Libertadores Femenina 2025. En una final muy pareja ante Deportivo Cali, el equipo brasileño se impuso por 5-3 en los penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.
La definición, disputada en el Estadio Florencio Solá de Banfield, fue el cierre ideal para una edición que ratificó el crecimiento competitivo del fútbol femenino en la región.
Durante el encuentro, ambos equipos demostraron solidez táctica y gran intensidad. Las colombianas, que jugaron su primera final continental, plantearon un partido muy ordenado y lograron neutralizar el poder ofensivo de las paulistas.
Corinthians, pese a dominar la posesión, no encontró los caminos para romper la resistencia rival. Finalmente, la definición desde el punto penal premió la jerarquía y experiencia del conjunto brasileño, que volvió a mostrar temple en los momentos decisivos.
Con esta conquista, Corinthians alcanzó su sexta Copa Libertadores Femenina y se consolidó como el club más exitoso en la historia del certamen. Además, consiguió su tercer título consecutivo tras los obtenidos en 2023 y 2024, reafirmando su dominio absoluto en el continente.
Bajo la conducción de Lucas Piccinato —primer entrenador en lograr ediciones consecutivas desde Kleiton Lima con Santos— el “Timão” se mantiene como referencia y potencia del fútbol femenino sudamericano.
El triunfo también le otorgó a Corinthians la clasificación a la Copa de Campeonas FIFA 2026, torneo que reunirá a los campeones de cada confederación y se disputará entre el 28 de enero y el 1 de febrero del próximo año.
Deportivo Cali, por su parte, cerró una campaña histórica, transformándose en el primer equipo colombiano en alcanzar la final y dejando una gran imagen por su disciplina, entrega y crecimiento futbolístico.
Con información de Noticias Argentinas
Las Garzas ganaron 5-2 de visitante y el '10' terminó la temporada regular como goleador del torneo con 29 tantos en 28 partidos.
El "Xeneize" cayó en su estadio por la Liga Profesional. El equipo de Úbeda quedó séptimo en el Grupo A tras la derrota ante el "Pirata".
Franco Colapinto avanzó al Q2 en el GP de Estados Unidos, pero confesó a la prensa su falta de "confianza" con el monoplaza este fin de semana.
El DT había ratificado su intención de seguir, pero el presidente Ignacio Astore decidió terminar su ciclo tras caer con Argentinos Juniors.
Germán Nocce tras el empate del Santo: “No estamos muertos, estamos más vivos que nunca”
El entrenador de Juventud Antoniana, Germán Nocce, habló tras el empate sin goles ante Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena. Destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo del público y aseguró que el Santo irá por la clasificación como visitante.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Este sábado a las 22:00 horas, Gimnasia y Tiro enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Gigante del Norte por el partido de ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional. El árbitro será Bryan Ferreyra.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.