Con un hat-trick de Messi, Inter Miami ya piensa en playoffs

Con un show del argentino Lionel Messi, Inter Miami cerró de la mejor manera la temporada regular de la MLS: goleó por 5-2 a Nashville, en el estadio Geodis Park, en Tennessee, por la última fecha del torneo local. Tres tantos y una asistencia marcó el 10, que fue la figura de un partido que fue cuesta arriba para Las Garzas, donde también convirtieron Telasco Segovia y Baltasar Rodríguez, para la visita; Jacob Shaffelburg y Sam Surridge habían adelantado al local. Así, el equipo rosa terminó tercero en la Conferencia Este y enfrentará al mismo rival en el inicio de los playoffs.



Ya no existen palabras para dimensionar la actualidad de Leo en la Major League Soccer a sus 38 años. El crack rosarino se convirtió en el goleador de la temporada regular con 29 conquistas en 28 partidos: un promedio de más de un gol por encuentro. Además, fue el mayor asisitidor del torneo con 16 pases-gol y seguramente se asegure el MVP del campeonato en un hecho histórico: será el primero que lo gane dos veces de manera consecutiva.

A pesar del primer gol de Messi, a los 34' del primer tiempo, Nashville se fue al descanso ganador tras una rápida reacción, con tantos de Jacob Shaffelburg y Sam Surridge. Sin embargo, en el complemento, comenzó el verdadero show del capitán de la Selección argentina. De penal, empató el encuentro enseguida.



Allí, la visita se adueñó del partido y borró de la cancha a Nashville que no tuvo respuesta ante el asedio del visitante. El argentino Baltasar Rodríguez adelantó a Inter Miami tras un rebote, mientras que el mejor jugador del mundo volvió a convertir para su hat-trick, tras una pared combinada con Telasco Segovia. La asistencia para el venezolano, en el quinto gol del encuentro, fue para la estadística: Messi ya había firmado una noche brillante en el cierre de la temporada regular.

De esta manera, el equipo de Javier Mascherano, que tuvo en cancha a los compatriotas Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, terminó tercero en la Conferencia Este, a un punto del líder, Philadelphia Union. Así, Las Garzas volverán a enfrentarse a Nashville (6º puesto), en la primera ronda de los playoffs de la MLS, que se juegan al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado.

Con información de C5N