El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
Con un hat-trick de Messi, Inter Miami ya piensa en playoffs
Las Garzas ganaron 5-2 de visitante y el '10' terminó la temporada regular como goleador del torneo con 29 tantos en 28 partidos.Deportes18/10/2025
Con un show del argentino Lionel Messi, Inter Miami cerró de la mejor manera la temporada regular de la MLS: goleó por 5-2 a Nashville, en el estadio Geodis Park, en Tennessee, por la última fecha del torneo local. Tres tantos y una asistencia marcó el 10, que fue la figura de un partido que fue cuesta arriba para Las Garzas, donde también convirtieron Telasco Segovia y Baltasar Rodríguez, para la visita; Jacob Shaffelburg y Sam Surridge habían adelantado al local. Así, el equipo rosa terminó tercero en la Conferencia Este y enfrentará al mismo rival en el inicio de los playoffs.
Ya no existen palabras para dimensionar la actualidad de Leo en la Major League Soccer a sus 38 años. El crack rosarino se convirtió en el goleador de la temporada regular con 29 conquistas en 28 partidos: un promedio de más de un gol por encuentro. Además, fue el mayor asisitidor del torneo con 16 pases-gol y seguramente se asegure el MVP del campeonato en un hecho histórico: será el primero que lo gane dos veces de manera consecutiva.
A pesar del primer gol de Messi, a los 34' del primer tiempo, Nashville se fue al descanso ganador tras una rápida reacción, con tantos de Jacob Shaffelburg y Sam Surridge. Sin embargo, en el complemento, comenzó el verdadero show del capitán de la Selección argentina. De penal, empató el encuentro enseguida.
Allí, la visita se adueñó del partido y borró de la cancha a Nashville que no tuvo respuesta ante el asedio del visitante. El argentino Baltasar Rodríguez adelantó a Inter Miami tras un rebote, mientras que el mejor jugador del mundo volvió a convertir para su hat-trick, tras una pared combinada con Telasco Segovia. La asistencia para el venezolano, en el quinto gol del encuentro, fue para la estadística: Messi ya había firmado una noche brillante en el cierre de la temporada regular.
De esta manera, el equipo de Javier Mascherano, que tuvo en cancha a los compatriotas Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, terminó tercero en la Conferencia Este, a un punto del líder, Philadelphia Union. Así, Las Garzas volverán a enfrentarse a Nashville (6º puesto), en la primera ronda de los playoffs de la MLS, que se juegan al mejor de tres partidos con ventaja de localía para el mejor ubicado.
El DT había ratificado su intención de seguir, pero el presidente Ignacio Astore decidió terminar su ciclo tras caer con Argentinos Juniors.
El "Xeneize" cayó en su estadio por la Liga Profesional. El equipo de Úbeda quedó séptimo en el Grupo A tras la derrota ante el "Pirata".
Franco Colapinto avanzó al Q2 en el GP de Estados Unidos, pero confesó a la prensa su falta de "confianza" con el monoplaza este fin de semana.
Germán Nocce tras el empate del Santo: “No estamos muertos, estamos más vivos que nunca”
El entrenador de Juventud Antoniana, Germán Nocce, habló tras el empate sin goles ante Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena. Destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo del público y aseguró que el Santo irá por la clasificación como visitante.
El Santo igualó de local y deberá buscar la clasificación en Buenos Aires
Juventud Antoniana empató sin goles ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A. La serie se definirá en Buenos Aires.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.