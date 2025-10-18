El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
Boca perdió 2-1 con Belgrano en La Bombonera
El "Xeneize" cayó en su estadio por la Liga Profesional. El equipo de Úbeda quedó séptimo en el Grupo A tras la derrota ante el "Pirata".Deportes18/10/2025
Boca perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el delantero Lucas Passerini abrió el marcador a los 11 minutos del complemento y Leandro Paredes, en contra, amplió la ventaja a los 17. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 20 minutos.
Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado por Belgrano de Córdoba. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.
Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.
Con información de Noticias Argentinas
Germán Nocce tras el empate del Santo: “No estamos muertos, estamos más vivos que nunca”
El entrenador de Juventud Antoniana, Germán Nocce, habló tras el empate sin goles ante Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena. Destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo del público y aseguró que el Santo irá por la clasificación como visitante.
El Santo igualó de local y deberá buscar la clasificación en Buenos Aires
Juventud Antoniana empató sin goles ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A. La serie se definirá en Buenos Aires.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.