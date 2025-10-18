Boca perdió 2-1 con Belgrano en La Bombonera

Boca perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio La Bombonera, el delantero Lucas Passerini abrió el marcador a los 11 minutos del complemento y Leandro Paredes, en contra, amplió la ventaja a los 17. El delantero Exequiel Zeballos descontó a los 20 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda recaló al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado por Belgrano de Córdoba. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Ricardo Zielinski escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en el estadio Julio César Villagra con horario y día a confirmar.

Con información de Noticias Argentinas