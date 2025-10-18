El lamento de Colapinto tras clasificar 15º en el GP de EE.UU.

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino logró acceder a la segunda etapa de la qualy, aunque no le alcanzó para superar a Pierre Gasly, que finalizó 14°. Una vez concluida la sesión previa a la carrera principal, habló con la prensa.

“Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, comenzó Colapinto en ESPN.

“Como no entiendo bien el auto ni lo que necesito de él, es lo que hoy me está costando. No es que no tuve ritmo, sino que no estuve cómodo este fin de semana y me cuesta recuperar esa confianza que había conseguido”, agregó.

“Me resulta difícil ser consistente y no cometer errores con un auto tan complicado de manejar. Hay que trabajar para mañana y espero que sea un mejor día”, completó Colapinto.

La grilla final de largada para el Gran Premio de Estados Unidos

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Charles Leclerc (Ferrari)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Lewis Hamilton (Ferrari)

6 - Oscar Piastri (McLaren)

7 - Kimi Antonelli (Mercedes)

8 - Oliver Berman (Haas)

9 - Carlos Sainz (Williams)

10 - Fernando Alonso (Aston Martin)

11 - Niko Hulkenberg (Kick Sauber)

12 - Liam Lawson (RB)

13 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Franco Colapinto (Alpine)

16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Lance Stroll (Aston Martin)

19 - Alex Albon (Williams)

20- Isack Hadjar (RB)

Fechas y horarios del Gran Premio de los Estados Unidos

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16.00

Los horarios corresponden a la Argentina.

Con información de TN