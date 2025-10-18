El lamento de Colapinto tras clasificar 15º en el GP de EE.UU.

El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
Franco Colapinto avanzó al Q2 en el GP de Estados Unidos, pero confesó a la prensa su falta de "confianza" con el monoplaza este fin de semana.
Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino logró acceder a la segunda etapa de la qualy, aunque no le alcanzó para superar a Pierre Gasly, que finalizó 14°. Una vez concluida la sesión previa a la carrera principal, habló con la prensa.
“Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, comenzó Colapinto en ESPN.
“Como no entiendo bien el auto ni lo que necesito de él, es lo que hoy me está costando. No es que no tuve ritmo, sino que no estuve cómodo este fin de semana y me cuesta recuperar esa confianza que había conseguido”, agregó.
“Me resulta difícil ser consistente y no cometer errores con un auto tan complicado de manejar. Hay que trabajar para mañana y espero que sea un mejor día”, completó Colapinto.
La grilla final de largada para el Gran Premio de Estados Unidos
1 - Max Verstappen (Red Bull)
2 - Lando Norris (McLaren)
3 - Charles Leclerc (Ferrari)
4 - George Russell (Mercedes)
5 - Lewis Hamilton (Ferrari)
6 - Oscar Piastri (McLaren)
7 - Kimi Antonelli (Mercedes)
8 - Oliver Berman (Haas)
9 - Carlos Sainz (Williams)
10 - Fernando Alonso (Aston Martin)
11 - Niko Hulkenberg (Kick Sauber)
12 - Liam Lawson (RB)
13 - Yuki Tsunoda (Red Bull)
14 - Pierre Gasly (Alpine)
15 - Franco Colapinto (Alpine)
16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
17 - Esteban Ocon (Haas)
18 - Lance Stroll (Aston Martin)
19 - Alex Albon (Williams)
20- Isack Hadjar (RB)
Fechas y horarios del Gran Premio de los Estados Unidos
Domingo 19 de octubre
Carrera: 16.00
Los horarios corresponden a la Argentina.
Con información de TN
El entrenador de Juventud Antoniana, Germán Nocce, habló tras el empate sin goles ante Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena. Destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo del público y aseguró que el Santo irá por la clasificación como visitante.
El Santo igualó de local y deberá buscar la clasificación en Buenos Aires
Juventud Antoniana empató sin goles ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A. La serie se definirá en Buenos Aires.
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.