Newell's echó a Cristian Fabbiani tras la derrota

Cristian Fabbiani ya no es más el director técnico de Newell’s Old Boys de Rosario. Pese a su intención de seguir en el cargo, que ratificó anoche tras la derrota con Argentinos Juniors en La Paternal, el presidente del club, Ignacio Astore, decidió terminar con su ciclo.

El dirigente del club del Parque de la Independencia le comunicó su decisión este sábado, según confirmó Cadena 3 y otros medios de la ciudad.

Fabbiani, de 42 años, llegó a Newell’s en febrero pasado, después de un buen paso por Deportivo Riestra. En total dirigió 27 partidos, con un balance de 9 victorias, 9 empates y 9 derrotas, entre ellas, el clásico con Rosario Central.

Tras caer con Argentinos Juniors, el equipo sumó el sexto partido sin victoria, con un acumulado de 16 goles en contra.

El Ogro Fabbiani había confirmado su intención de seguir en el cargo

Tras perder en La Paternal, Fabbiani comentó: “Estoy caliente por la situación. Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Nos hacemos los goles nosotros mismos y, cuando nos atacan, terminamos pagando".

“Yo no me voy a ir, sabía dónde me metía cuando llegué”, avisó. “Solo entendimos el partido durante 20 minutos. Tenemos que estar más atentos y concentrados”, señaló.

“Volvemos a jugar en dos semanas ante Unión, luego visitaremos a Huracán y cerraremos la fase regular frente a Racing. Hay que poner la cara, los huevos y el corazón en estas tres fechas y corregir los errores individuales”, completó antes de conocer la decisión dirigencial que le puso punto final a su ciclo.

Con información de TN