El Millonario se impuso 2-0 en Córdoba con goles de Montiel y Meza. El triunfo corta una seguidilla de cuatro derrotas en el Clausura.
Newell's echó a Cristian Fabbiani tras la derrota
El DT había ratificado su intención de seguir, pero el presidente Ignacio Astore decidió terminar su ciclo tras caer con Argentinos Juniors.Deportes18/10/2025
Cristian Fabbiani ya no es más el director técnico de Newell’s Old Boys de Rosario. Pese a su intención de seguir en el cargo, que ratificó anoche tras la derrota con Argentinos Juniors en La Paternal, el presidente del club, Ignacio Astore, decidió terminar con su ciclo.
El dirigente del club del Parque de la Independencia le comunicó su decisión este sábado, según confirmó Cadena 3 y otros medios de la ciudad.
Fabbiani, de 42 años, llegó a Newell’s en febrero pasado, después de un buen paso por Deportivo Riestra. En total dirigió 27 partidos, con un balance de 9 victorias, 9 empates y 9 derrotas, entre ellas, el clásico con Rosario Central.
Tras caer con Argentinos Juniors, el equipo sumó el sexto partido sin victoria, con un acumulado de 16 goles en contra.
El Ogro Fabbiani había confirmado su intención de seguir en el cargo
Tras perder en La Paternal, Fabbiani comentó: “Estoy caliente por la situación. Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Nos hacemos los goles nosotros mismos y, cuando nos atacan, terminamos pagando".
“Yo no me voy a ir, sabía dónde me metía cuando llegué”, avisó. “Solo entendimos el partido durante 20 minutos. Tenemos que estar más atentos y concentrados”, señaló.
“Volvemos a jugar en dos semanas ante Unión, luego visitaremos a Huracán y cerraremos la fase regular frente a Racing. Hay que poner la cara, los huevos y el corazón en estas tres fechas y corregir los errores individuales”, completó antes de conocer la decisión dirigencial que le puso punto final a su ciclo.
Con información de TN
Las Garzas ganaron 5-2 de visitante y el '10' terminó la temporada regular como goleador del torneo con 29 tantos en 28 partidos.
El "Xeneize" cayó en su estadio por la Liga Profesional. El equipo de Úbeda quedó séptimo en el Grupo A tras la derrota ante el "Pirata".
Franco Colapinto avanzó al Q2 en el GP de Estados Unidos, pero confesó a la prensa su falta de "confianza" con el monoplaza este fin de semana.
Germán Nocce tras el empate del Santo: “No estamos muertos, estamos más vivos que nunca”
El entrenador de Juventud Antoniana, Germán Nocce, habló tras el empate sin goles ante Gimnasia de Chivilcoy en el Martearena. Destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo del público y aseguró que el Santo irá por la clasificación como visitante.
El Santo igualó de local y deberá buscar la clasificación en Buenos Aires
Juventud Antoniana empató sin goles ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena, por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A. La serie se definirá en Buenos Aires.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.