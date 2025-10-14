Buscan a Lautaro Santino, de 16 años, desaparecido desde hace 10 días

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Lautaro Santino, un adolescente de 16 años que se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el pasado 4 de octubre.

Policiales14/10/2025

WhatsApp Image 2025-10-14 at 09.48.30

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Lautaro Santino de 16 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Los Ceibos el 4 de octubre.

Lautaro Santino es de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1.68 metros de estatura y tiene cabello negro ondulado. La última vez que fue visto vestía deportivo oscuro, buzo color violeta, zapatillas color marrón, piercing en la ceja izquierda y una mochila color negra.

Se solicita, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 3874240444, contacto de la Comisaría 1 de barrio El Tribuno.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail