Bessent confirmó que EE.UU. volvió a intervenir en el mercado: “Tenemos la capacidad para estabilizar Argentina”

“Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande”, indicó el influyente funcionario de la administración de Donald Trump en su cuenta de X.

“El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”, aseguró Bessent, el artífice del auxilio financiero que coordinó con el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo. El funcionario argentino reposteó en X el mensaje.

La referencia de Bessent al “Blue Chip Swap” es al método de transferencia internacional de fondos, lo que da a entender que hubo operaciones del Tesoro en el mercado que corresponde al dólar conocido como “contado con liquidación” (CCL). El Tesoro norteamericano lleva varios días con intervenciones en el mercado de cambios local para aplacar la volatilidad previa al proceso electoral, con una creciente demanda de dólares.

Anteayer, luego de la reunión que sostuvieron Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, Bessent había redoblado el respaldo a la Argentina al afirmar que la línea de asistencia financiera al Gobierno podría ascender a US$40.0000 millones, con una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$20.000 millones que ya estaba anunciado y está cerca de concretarse.

El posteo de Bessent de esta mañana es una nueva señal de respaldo a la administración de Javier Milei en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, un test que será determinante para el Gobierno.

Mientras se esperan nuevos detalles sobre los últimos anuncios del auxilio financiero de Estados Unidos a la Argentina, ayer trascendieron en Washington los bancos que están en conversaciones con el Departamento del Tesoro para otorgar préstamos de hasta US$20.000 millones de dólares al país. Se trata de JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, según informó el sitio Semafor.

Bessent había señalado el miércoles que el Tesoro estaba trabajando con bancos y fondos de inversión para crear una facilidad de US$20.000 millones para invertir en la deuda soberana de la Argentina.

"Creo que estaría más orientada al mercado de deuda”, señaló Bessent a periodistas en Washington. “Así que eso sería un total de US$40.000 millones para la Argentina”, explicó. Cualquier anuncio referido a nueva ayuda de Estados Unidos a la Argentina partirá del propio secretario del Tesoro, como ha sido la mecánica en las últimas semanas.

Caputo, junto al equipo económico, aún está en Washington, donde participa de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que termina mañana.

El ministro de Economía está acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

Este jueves, según informó la agencia Bloomberg, el Citi vendió pesos argentinos a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, en la jerga financiera) como parte del amplio esfuerzo de Bessent para impulsar la moneda y la administración de Milei, según personas familiarizadas con el asunto citadas por el medio especializado.

La Fed, dirigida por Jerome Powell, actuó como agente fiscal en nombre del Tesoro, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de las transacciones confidenciales.

Citi también vendió pesos a la Fed en otras sesiones bursátiles, incluida la semana pasada, según una de las personas consultadas por Bloomberg, mientras que Banco Santander ha seguido comprando pesos en el mercado local argentino en nombre del Tesoro, según otra fuente con conocimiento del asunto. No estaba claro cuánto compró o vendió cada institución, añadió la agencia.

La Nación