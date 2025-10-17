Digitalización total: los autos nuevos podrán inscribirse sin ir al Registro del Automotor

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, informó este viernes 17 de octubre un nuevo avance en el proceso de digitalización del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

A través de un posteo en su cuenta de X, el funcionario destacó la publicación de la disposición 745/25, firmada por el director de la DNRPA, Patricio Gilligan, que completa el circuito digital para la inscripción de vehículos nuevos.

Con esta medida, ya no será necesaria la presencia física ni del vendedor ni del comprador en ninguna de las etapas del trámite. “Es un primer paso hacia la digitalización plena de todas las transferencias de automotores”, expresó Sturzenegger.

El ministro calificó el cambio como “un paso más en la reforma de este trámite que tanto nos irrita a los argentinos” y agradeció al Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y a su equipo técnico —Sebastián Amerio y Flor Zicavo— por el trabajo conjunto con la DNRPA.

“Falta mucho, pero allá vamos”, concluyó el funcionario, en referencia a la meta de eliminar la burocracia en los trámites vehiculares.