Digitalización total: los autos nuevos podrán inscribirse sin ir al Registro del Automotor

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este viernes 17 de octubre avances en la digitalización total del Registro Automotor. Desde ahora, la inscripción de vehículos nuevos podrá completarse sin presencia física de comprador ni vendedor.

Argentina17/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

ZCWVN2NWSJH6HB4I42OL3Q6MKM

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, informó este viernes 17 de octubre un nuevo avance en el proceso de digitalización del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

A través de un posteo en su cuenta de X, el funcionario destacó la publicación de la disposición 745/25, firmada por el director de la DNRPA, Patricio Gilligan, que completa el circuito digital para la inscripción de vehículos nuevos.

Con esta medida, ya no será necesaria la presencia física ni del vendedor ni del comprador en ninguna de las etapas del trámite. “Es un primer paso hacia la digitalización plena de todas las transferencias de automotores”, expresó Sturzenegger.

sturzenegger vs sadaicEl Gobierno le marca la cancha a SADAIC: “La cultura ya no se controla por decreto”

El ministro calificó el cambio como “un paso más en la reforma de este trámite que tanto nos irrita a los argentinos” y agradeció al Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y a su equipo técnico —Sebastián Amerio y Flor Zicavo— por el trabajo conjunto con la DNRPA.

“Falta mucho, pero allá vamos”, concluyó el funcionario, en referencia a la meta de eliminar la burocracia en los trámites vehiculares.

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

Balearon la camioneta de Urtubey

Salta16/10/2025

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail