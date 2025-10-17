Digitalización total: los autos nuevos podrán inscribirse sin ir al Registro del Automotor

Coloquio de IDEA: la mirada del sector privado sobre el plan económico post eleccionesArgentina17/10/2025
Entre los corporativos hay incertidumbre por lo que sucederá con el esquema de bandas de flotación después del 26 de octubre.
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este viernes 17 de octubre avances en la digitalización total del Registro Automotor. Desde ahora, la inscripción de vehículos nuevos podrá completarse sin presencia física de comprador ni vendedor.Argentina17/10/2025Ivana Chañi
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, informó este viernes 17 de octubre un nuevo avance en el proceso de digitalización del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
A través de un posteo en su cuenta de X, el funcionario destacó la publicación de la disposición 745/25, firmada por el director de la DNRPA, Patricio Gilligan, que completa el circuito digital para la inscripción de vehículos nuevos.
Con esta medida, ya no será necesaria la presencia física ni del vendedor ni del comprador en ninguna de las etapas del trámite. “Es un primer paso hacia la digitalización plena de todas las transferencias de automotores”, expresó Sturzenegger.
El ministro calificó el cambio como “un paso más en la reforma de este trámite que tanto nos irrita a los argentinos” y agradeció al Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, y a su equipo técnico —Sebastián Amerio y Flor Zicavo— por el trabajo conjunto con la DNRPA.
“Falta mucho, pero allá vamos”, concluyó el funcionario, en referencia a la meta de eliminar la burocracia en los trámites vehiculares.
El traslado estaría a cargo de autoridades estadounidenses y será entre el 5 y 7 de noviembre. Lo juzgarán en Texas también por lavado de dinero y estafa.
El BCRA oficializó feriados bancarios y cambiarios. Serán cuatro jornadas, incluyendo un fin de semana extra largo en noviembre.
La paralización de las exportaciones de pollo por el brote de influenza aviar en agosto generó una sobreoferta en el mercado interno, provocando una baja importante en los precios y un consecuente aumento del consumo local.
Según la publicación del INDEC, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado.
Logró el aval del 86% de sus acreedores (98% del pasivo) para su APE por US$583 M, allanando el camino para la homologación judicial y regreso a los mercados.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.