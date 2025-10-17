EDESA y el municipio de Joaquín V. González inauguraron un Centro de Formación de Oficios en el CIC San Antonio. El espacio busca mejorar la empleabilidad local con capacitaciones gratuitas, siendo el segundo centro de la empresa en Salta.
Cafayate: investigan faltantes por $200 millones en la Serenata y otros programas municipales
El concejal Gastón Saldaño confirmó que el Concejo Deliberante de Cafayate emitirá un dictamen sobre irregularidades por más de $200 millones. La investigación abarca las cuentas de la Serenata 2024 y de un plan estratégico municipal.Municipios17/10/2025Ivana Chañi
El concejal Gastón Saldaño, representante de Cafayate, dialogó con Aries, donde informó que el Concejo Deliberante presentará el dictamen final de la Comisión Investigadora sobre las no rendiciones del Ejecutivo municipal, por un monto estimado de $200 millones.
“Hoy estamos dictando el informe final de todo lo que fue la Serenata 2024 y parte de 2025. Se investigan las no rendiciones del Ejecutivo”, explicó el edil.
Saldaño precisó que no existen contrataciones registradas de artistas, pagos de alojamiento ni comprobantes de gastos vinculados con la Serenata 2024. “Solicitamos reiteradas veces la rendición y nunca llegó”, aseguró.
El concejal agregó que la investigación incluye también un plan estratégico municipal (PECAF), presentado en octubre de 2023, que implicó un gasto de $37 millones sin facturas ni comprobantes de pago.
“Entre las diferencias detectadas en las planillas de entradas de la Serenata y los fondos del plan estratégico, el monto total sin rendir supera los $200 millones”, sostuvo.
Saldaño recordó que durante la organización de la Serenata “no se trabajó con un contador interno” y que recién en junio de 2024 ingresó un profesional para revisar las cuentas. “El propio informe del contador detectó errores de facturación, de alojamiento y de cobros de entradas”, añadió.
El edil aseguró que la Comisión Investigadora trabaja desde hace tres meses y que el Ejecutivo “intentó desacreditarla alegando inconstitucionalidad”. “La falta de documentación es grave institucionalmente”, advirtió.
Finalmente, el concejal destacó que el Concejo Deliberante emitirá hoy su dictamen final, con los resultados de la investigación y las posibles responsabilidades administrativas del Ejecutivo municipal.
Restringen el acceso a la Planta de Compostaje de San Lorenzo tras el incendio
La Municipalidad de San Lorenzo informó que el acceso a la Planta de Compostaje y Chipeo “El Lecheronal” permanece restringido para garantizar los trabajos de control y seguridad luego del incendio registrado anoche.
El fuego afectó aproximadamente una hectárea; trabajaron bomberos voluntarios, Defensa Civil y personal del Ejército.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
San Lorenzo restringe el acceso a la Quebrada y la Reserva Las Yungas
La Municipalidad de San Lorenzo informó que este viernes se restringe el acceso a la Quebrada y a la Reserva Municipal Las Yungas.
Cobros irregulares en Cerrillos: investigan faltante millonario en Rentas durante la gestión de Yolanda Vega
El intendente de Cerrillos confirmó que se abrió un sumario y una denuncia penal tras detectar cobros irregulares en el área de Rentas. El dinero no ingresaba a las cuentas municipales.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.