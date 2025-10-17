Cafayate: investigan faltantes por $200 millones en la Serenata y otros programas municipales

El concejal Gastón Saldaño, representante de Cafayate, dialogó con Aries, donde informó que el Concejo Deliberante presentará el dictamen final de la Comisión Investigadora sobre las no rendiciones del Ejecutivo municipal, por un monto estimado de $200 millones.

“Hoy estamos dictando el informe final de todo lo que fue la Serenata 2024 y parte de 2025. Se investigan las no rendiciones del Ejecutivo”, explicó el edil.

Saldaño precisó que no existen contrataciones registradas de artistas, pagos de alojamiento ni comprobantes de gastos vinculados con la Serenata 2024. “Solicitamos reiteradas veces la rendición y nunca llegó”, aseguró.

El concejal agregó que la investigación incluye también un plan estratégico municipal (PECAF), presentado en octubre de 2023, que implicó un gasto de $37 millones sin facturas ni comprobantes de pago.

“Entre las diferencias detectadas en las planillas de entradas de la Serenata y los fondos del plan estratégico, el monto total sin rendir supera los $200 millones”, sostuvo.

Saldaño recordó que durante la organización de la Serenata “no se trabajó con un contador interno” y que recién en junio de 2024 ingresó un profesional para revisar las cuentas. “El propio informe del contador detectó errores de facturación, de alojamiento y de cobros de entradas”, añadió.

El edil aseguró que la Comisión Investigadora trabaja desde hace tres meses y que el Ejecutivo “intentó desacreditarla alegando inconstitucionalidad”. “La falta de documentación es grave institucionalmente”, advirtió.

Finalmente, el concejal destacó que el Concejo Deliberante emitirá hoy su dictamen final, con los resultados de la investigación y las posibles responsabilidades administrativas del Ejecutivo municipal.