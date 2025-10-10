San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional

Por Aries, la jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, informó que el incendio en el Cerro Elefante quedó extinguido luego de ocho horas de tareas. El frente avanzó sobre 13 a 15 hectáreas de vegetación.

Rizzotti explicó que el terreno impidió el ingreso de vehículos. El personal subió a pie con mochilas de agua y bombas de espalda. No hubo apoyo de aviones hidrantes porque operan en el norte del país. Defensa Civil colaboró con sobrevuelos y coordenadas de los focos.

Por prevención se cerraron los senderos habituales de trekking para evitar la exposición de vecinos al humo y a las llamas. En el lugar trabajaron bomberos de la Policía (Dorotea Beatriz Oeste), grupos de rescate montañero y la Municipalidad, que asistió con víveres. El cuartel local cuenta con 20 voluntarios.

Sobre el origen, Rizzotti señaló que el equipo encontró un encendedor cerca del área afectada. La hipótesis apunta a posible intencionalidad, aunque no hay confirmación oficial.

Alertó por altas temperaturas y baja humedad en la zona, condiciones que podrían reactivar focos secundarios.