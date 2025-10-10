San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional

San Lorenzo restringe el acceso a la Quebrada y la Reserva Las Yungas
La Municipalidad de San Lorenzo informó que este viernes se restringe el acceso a la Quebrada y a la Reserva Municipal Las Yungas.
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Por Aries, la jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, informó que el incendio en el Cerro Elefante quedó extinguido luego de ocho horas de tareas. El frente avanzó sobre 13 a 15 hectáreas de vegetación.
Rizzotti explicó que el terreno impidió el ingreso de vehículos. El personal subió a pie con mochilas de agua y bombas de espalda. No hubo apoyo de aviones hidrantes porque operan en el norte del país. Defensa Civil colaboró con sobrevuelos y coordenadas de los focos.
Por prevención se cerraron los senderos habituales de trekking para evitar la exposición de vecinos al humo y a las llamas. En el lugar trabajaron bomberos de la Policía (Dorotea Beatriz Oeste), grupos de rescate montañero y la Municipalidad, que asistió con víveres. El cuartel local cuenta con 20 voluntarios.
Sobre el origen, Rizzotti señaló que el equipo encontró un encendedor cerca del área afectada. La hipótesis apunta a posible intencionalidad, aunque no hay confirmación oficial.
Alertó por altas temperaturas y baja humedad en la zona, condiciones que podrían reactivar focos secundarios.
El intendente de Cerrillos confirmó que se abrió un sumario y una denuncia penal tras detectar cobros irregulares en el área de Rentas. El dinero no ingresaba a las cuentas municipales.
El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, advirtió que la caída de la coparticipación golpea de lleno las finanzas municipales. Dijo que en agosto la merma llegó al 70% y que los fondos actuales no alcanzan para cubrir salarios.
Un ejemplar de yaguareté fue hallado cerca del Ingenio San Martín del Tabacal y rescatado por personal ambiental.
El avance del fuego en el departamento Orán preocupa por su cercanía a viviendas y comunidades rurales. Las altas temperaturas y los vientos complican el trabajo de los equipos, advierten.
Carlos León, de los Bomberos Voluntarios de Orán, confirmó que trabajan brigadistas provinciales y nacionales, junto con aviones hidrantes y maquinaria pesada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
Su familia informó que no regresó al hogar luego de dejar a sus hijas en el colegio en la mañana de este jueves.