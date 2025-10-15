Restringen el acceso a la Planta de Compostaje de San Lorenzo tras el incendio

La Municipalidad de San Lorenzo informó que el acceso a la Planta de Compostaje y Chipeo “El Lecheronal” permanece restringido para garantizar los trabajos de control y seguridad luego del incendio registrado anoche.

La Municipalidad de San Lorenzo comunicó que el acceso a la Planta de Compostaje y Chipeo municipal, conocida como “El Lecheronal”, permanecerá restringido desde este miércoles. La medida busca facilitar las tareas de control y enfriamiento tras el incendio ocurrido anoche en el predio.

Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, efectivos de la Policía de Salta y Bomberos de Castañares continúan trabajando en el lugar para asegurar que no se registren nuevos focos ígneos.

En el sitio estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el intendente Manuel Saravia, quienes supervisaron las acciones y destacaron la coordinación entre los equipos de emergencia.

Desde el municipio reiteraron que el ingreso permanecerá cerrado hasta que se garantice la total seguridad en la zona.
 
 
 

