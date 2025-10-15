Un gran incendio en San Lorenzo arrasó con una hectárea

Este martes por la noche, un gran incendio se produjo en la planta de compostaje ubicada en la zona de Finca Las Costas, en cercanias del Lecheronal, en San Lorenzo, según informaron los Bomberos Voluntarios de la localidad. Se estima que al menos una hectárea resultó afectada, sin registrarse evacuaciones urgentes.

De acuerdo con el informe de Macarena Rizzotti, de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el siniestro habría sido provocado por dos personas. Durante la noche trabajaron 35 efectivos en la contención del fuego, incluyendo bomberos voluntarios de San Lorenzo y Campo Castañares, Defensa Civil y bomberos de la Policía.

La municipalidad de San Lorenzo colaboró con logística y provisión de víveres para los equipos de trabajo.

Actualmente, maquinaria pesada del Ejército se encuentra en el lugar realizando tareas de remoción y limpieza, con el objetivo de controlar cualquier riesgo de reavivamiento del incendio y asegurar la zona afectada.