Agustina Peñalva relató las “24 horas más difíciles” tras denunciar a su acosador

La periodista Agustina Peñalva volvió a hablar en Andate a dormir vos en C5N luego de la denuncia a su acosador Walter Graziano y aseguró que tuvo “las 24 horas más difíciles” de su vida. También le respondió al acusado, quien indicó que su fin era buscar dinero: “Yo trabajo desde los 18 años, no quiero la plata de nadie”.

En primer lugar, agradeció al apoyo de los medios de comunicación y los programas que se hicieron eco. “Realmente para mí fue un día muy difícil porque yo me venía negando a hacer pública esta noticia y lo que venía sucediendo porque no estoy acostumbrada a ser la noticia y no me sienta cómodo este lugar de salir a contar ni relatar algo difícil”.

“Le dieron una viralización al tema que todos sabemos que para la Justicia es importante. No debería serlo, pero la viralización de estos temas termina resultando favorable. La cantidad de chicas que se han contactado conmigo es tremenda. No importó el canal, no importó la ideología política, me han tratado con un gran respeto”, agregó.

Y admitió que hubo un avance judicial gracias a la viralización del caso: “Es muy difícil porque la Justicia se aceleró conmigo”. Y detalló: “La primera medida es que no puede contactarse conmigo a través de ninguna red social ni de WhatsApp. La segunda es una restricción de 500 metros de mi persona y la tercera es no puede mencionar mi nombre, ni hacer referencia, ni que se entienda que está hablando de mí ni tampoco quiere utilizar a nadie para acercarse a mí. No les puedo explicar la cantidad de marcas que me mandaron que él les había hablado para mandarme algo”.

También aprovechó a empatizar con el caso de Soledad Larghi, la periodista que contó un caso de acoso vivido con otra persona, pero también citó a Guadalupe Vázquez, otra víctima de Graziano: “Fue la primera que tuvo una causa por esta persona, me contó que este hombre había estado preso un mes y ella se contactó conmigo y lo habló. Ella se puso a disposición mío y eso me impulsó a hacer la denuncia”.

“Me parece que la medida se queda corta. Es una persona que es impredecible y que tuvo problemas psicológicos. No sé cómo reacciona ante esto, ante la decisión de la Justicia”, analizó y contó el caso de Guadalupe, quien lo denunció y la primera medida que tomó el acosador fue acercarse a su casa. “Guadalupe me contó que la Policía tardó 50 minutos en llegar”.

Aclaró que todo seguirá depende la actitud de Graziano: “No sabemos cómo sigue esto, va a depender de la actitud de la persona que lo acaban de notificar. Ante la primera denuncia no le importó, la segunda no le importó, la tercera no le importó. Es una persona que está mal. Yo trabajo desde los 18 años, no quiero la plata de nadie. Laburo que ha mermado porque es difícil moverme. No quiero plata porque no es una denuncia civil, en una denuncia penal”.

Por último, reflexionó: “¿Por qué tiene que ser la mujer de ser la encargada de salvarse constantemente? ¿Por qué no le ponen una marca a ellos? Si vos intentás olvida que la estás pasando como el orto, la Policía te recuerda cada cuatro horas que encienda su dispositivo. Ni siquiera me genera enojo. Si la Justicia no actúa como corresponde, va a venir alguien más”.

Con información de C5N