Solo cuatro de 10 mujeres en Argentina tienen información suficiente sobre salud mamaria

Durante Octubre Rosa, una encuesta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres argentinas tienen información suficiente sobre salud mamaria. A pesar de los 22 mil casos anuales y la alta curabilidad con detección temprana.Argentina17/10/2025
El cáncer de mama forma parte de la realidad de las personas, especialmente, de las mujeres, en Argentina se diagnostican anualmente aproximadamente 22 mil casos nuevos y, si bien si es detectado a tiempo, podría curarse en más del 90% de los casos, aun así, cada año se registran más de 6.000 muertes por esta enfermedad.
Las causas son múltiples, desigualdades, diferentes niveles de acceso a la información y al cuidado, los cuales varían según la edad, el territorio y la condición socioeconómica. En este contexto en el marco de Octubre Rosa, la Fundación Instituto Natura y Avon presentaron el Índice de Concientización de Cáncer de Mama.
Esta herramienta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres en Argentina, la mayoría siendo mayores de 40 años, posee información suficiente sobre el tema para poder transitar la jornada de cuidado de las mamas. El número considera a quienes demostraron un conocimiento “muy alto” o “alto” sobre exámenes y detección temprana, síntomas y derechos de pacientes.
El Índice es una herramienta que mide el nivel de conocimiento y las prácticas de las mujeres mayores de 18 años en Argentina sobre el cuidado mamario, la detección y el tratamiento del cáncer de mama y, a su vez, surge de la búsqueda de crear un bien social, de uso público y gratuito, que pueda ser adoptado por fundaciones, ONG, centros de salud y otras entidades.
¿Qué dicen saber las mujeres en Argentina sobre el cáncer de mama?
Durante la investigación fueron encuestadas 1.077 mujeres mayores de 18 en todas las regiones del país (Buenos Aires, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia), con control de grupos de edad, clases, regiones y provincias. El 70% de las entrevistadas dijo conocer a alguien con cáncer y el 45% de ellas lo asociaron específicamente con cáncer de mama.
A pesar del amplio conocimiento y presencia de la enfermedad en la vida de las mujeres, esto no significa que esté disponible o incorporada la información necesaria para el cuidado mamario: solo 4 de cada 10 mujeres en Argentina tiene información suficiente sobre cómo cuidar su salud mamaria, en términos de las prácticas para reducir riesgos, la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento.
Hay algunos mitos que todavía prevalecen en la sociedad y que son preocupantes: 6 de cada 10 mujeres considera al nódulo como principal signo indicativo de cáncer de mama, aunque éste puede estar presente, en sus etapas iniciales, de forma asintomática. Aún así, casi el 80% de las entrevistadas consideran que el cáncer de mama puede ser curado, y 7 de cada 10 identifican el diagnóstico precoz como fundamental para lograrlo.
Sobre la detección temprana, el Índice indaga sobre conocimientos y prácticas en relación a esta y revela que solo 6 de cada 10 mujeres reconocen la mamografía como la prueba principal para indicar la sospecha de cáncer de mama. Sin embargo, apenas 2 de cada 10 conoce la edad recomendada para iniciar la realización del estudio sin síntomas ni antecedentes familiares.
A su vez, más de la mitad desconocen que la mamografía puede realizarse antes de esa edad si existe indicación médica por antecedentes o síntomas: este vacío de información puede hacer que señales tempranas pasen inadvertidas y que controles decisivos se retrasen, aumentando el riesgo de detección tardía.
Dos de cada tres mujeres creen que es posible reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y, si bien hay un deseo de modificar los hábitos para cuidar la salud, que expresan más del 80% de las mujeres entrevistadas, 4 de cada 10 dicen no adoptar prácticas para reducir los riesgos de desarrollar cáncer de mama.
En esta dimensión se percibe un acceso desigual a las condiciones para lograr desarrollar estos hábitos saludables: el 58% de quienes logran incorporarlos y mantenerlos se concentra en mujeres con mayores recursos económicos y educativos.
Si bien no existen evidencias concluyentes de que la adopción de determinados hábitos prevenga el cáncer de mama, las principales sociedades científicas coinciden en que una alimentación equilibrada, la actividad física regular y los controles de salud son fundamentales para promover el bienestar general y contribuir a la detección temprana.
El estudio también reveló que las mujeres en Argentina están divididas sobre su conocimiento sobre qué estudios deben cubrir el sistema de salud (público, obras sociales y prepagas) para la detección del cáncer de mama: sólo la mitad está al tanto de que las mamografías, ecografía y otros estudios según indicación médica, están cubiertos por los sistemas de salud, sin límites de edad.
