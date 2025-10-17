Salta bajo alerta naranja y amarilla por tormentas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes en 10 provincias para este viernes 17 de octubre.

Sociedad17/10/2025

Alerta naranja por tormentas

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Provincias afectadas: Salta,  Jujuy y Tucumán.

Alerta amarilla por tormentas

Se esperan tormentas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Provincias afectadas:

  • Salta
  • Jujuy
  • Tucumán
  • Catamarca
  • La Rioja
  • Santiago del Estero
  • Formosa
  • Chaco
  • Misiones
  • Corrientes

