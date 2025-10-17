La periodista aseguró que la viralización del caso impulsó avances judiciales y respondió a las acusaciones del denunciado, Walter Graziano.
“Si él está bien, yo estoy bien”: Gime Accardi sobre el romance de Nico Vázquez
La actriz aseguró que su ex y su compañera de teatro siempre fueron amigos y destacó la relación cordial que mantiene con ambos.Sociedad17/10/2025
Después de 18 años de amor, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez transitan caminos separados. Desde que la pareja confirmó su separación a mediados de septiembre, ambos se mostraron prudentes y respetuosos al hablar del otro. Sin embargo, esta semana la actriz rompió el silencio y se refirió por primera vez al incipiente vínculo de su exmarido con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.
En una entrevista con SQP (América TV), conducido por Yanina Latorre, Gimena se mostró tranquila, agradecida y enfocada en su trabajo. “Estoy muy bien, trabajando mucho. Eso me tiene ocupada y feliz”, dijo apenas comenzó la charla, mientras los panelistas destacaban su buena predisposición. Cuando la conductora le preguntó si se sentía más repuesta anímicamente tras la separación, respondió con serenidad: “Sí, de a poco. La verdad que sí, mejor”.
El momento más esperado llegó cuando la conductora le consultó directamente cómo había tomado la noticia del romance entre Vázquez y Fernández. Fiel a su estilo, Gimena no esquivó la pregunta: “Si él está bien, yo estoy bien”, aseguró. “Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, agregó, marcando una vez más el respeto a ese vínculo.
Sobre la actriz con la que su ex comparte escenario, Accardi fue especialmente elogiosa. “Dai es un amor, una divina, hermosa y talentosa”, dijo sin dudar. “Siempre fueron muy amigos y entiendo que, en la contención que ambos se estuvieron dando, te podés enamorar o sentir cosas. Bien por ellos, me alegra”.
Lejos de cualquier tono de reproche, la actriz destacó que su historia con su exmarido “fue una relación muy sana, y lo sigue siendo ahora”. Al hablar del final de la pareja, fue categórica: “El amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, una hermosa persona. Pasé 18 años siendo muy feliz con un hombre brillante que me hizo muy feliz también, y yo a él. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”.
Yanina Latorre intentó ir un poco más allá y le preguntó si alguna vez había sospechado de un acercamiento previo entre ellos durante el tiempo que compartían trabajo. Accardi lo negó con firmeza: “Nunca jamás sospeché nada. Sé que es de ahora. Entiendo las especulaciones, es lógico porque laburan juntos, pero no tengo ninguna duda”.
Cuando Lizardo Ponce le consultó si mantenía contacto con Vázquez, Gimena explicó que sí, aunque aclaró que la relación es cordial y madura. “Tenemos una relación muy fluida, muy amorosa. Hablamos de la vida, de mil cosas. Después de 18 años, es lógico seguir comunicándonos”, contó. Y sobre si se ponen de acuerdo antes de hablar en público, agregó: “No, confiamos mutuamente. Tengo confianza ciega en él sobre cómo va a hablar de mí, porque sé que no tiene nada malo para decir. Y él lo mismo conmigo”.
La actriz también descartó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa. “No creo que volvamos a estar juntos”, dijo sin dramatismo. “Uno nunca sabe, pero no lo veo. En su momento soñábamos envejecer juntos, y eso fue real, por eso nos casamos y estuvimos 18 años. Pero ahora lo recordamos con felicidad, no con tristeza”.
Consultada sobre la posibilidad de cruzarse con Nicolás y su nueva pareja en eventos, Gimena fue sincera pero mantuvo el humor: “Tampoco la pavada. No me juntaría con los dos, pero siempre buena onda. No tenemos hijos en común, así que no hay necesidad de mantener un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos, charlamos como si nada”. Entre risas, los panelistas la despidieron alentándola a “aprovechar la soltería”. Ella respondió divertida: “No tengo tiempo, estoy trabajando muchísimo”.
Por su parte, Nicolás Vázquez había hablado el fin de semana con Infama (América) y confirmó que mantiene una relación con Fernández, aunque prefirió no ponerle rótulos. “No quiero ponerle título a nada, es algo que recién empieza”, dijo el actor, admitiendo por primera vez que el vínculo con su compañera de teatro va más allá de la amistad.
Con información de Infobae
Fallo histórico en Jujuy: la Justicia reconoció a los animales como sujetos de derecho
Tras un conflicto por el cuidado del perro comunitario Cafrune, se definió que los animales no son objetos de propiedad.
Se cayó YouTube en todo el mundoSociedad16/10/2025
Miles de usuarios reportaron problemas para reproducir videos y acceder a la plataforma, aunque otros servicios de Google no se vieron afectados.
La dolorosa noticia fue comunicada este miércoles por la cuenta oficial de Instagram de la emisora. Sus compañeros y amigos plasmaron palabras de cariño y angustia en las redes.
Un fotógrafo salteño retrató a un yaguareté y su imagen será tapa de una revista internacionalSociedad15/10/2025
Se trata de Santiago Arias Figueroa quien fotografió a “Porá” un yaguareté, en el Impenetrable de Chaco. Ganó el concurso para ser tapa de la revista australiana creada por la familia de Steve Irwin, el reconocido naturalista.
La empresa de Sam Altman realizó un estudio donde detalla el uso que se le da a la tecnología en el país. También analiza el impacto que podría tener en la productividad nacional.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.