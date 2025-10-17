El BCRA oficializó feriados bancarios y cambiarios. Serán cuatro jornadas, incluyendo un fin de semana extra largo en noviembre.
Oportunidad Tech: ARCA anunció dos subastas de iPhone; fechas y cómo participar
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Banco Ciudad, anunció dos subastas de teléfonos iPhone para octubre de 2025, con equipos en buen estado y precios significativamente más bajos que los del mercado.Argentina17/10/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) vuelve a estar en el centro de la atención con una propuesta que despierta el interés de muchos: una nueva subasta de teléfonos iPhone. Este tipo de eventos suele atraer a miles de personas que buscan adquirir tecnología de alta gama a precios considerablemente más bajos que los del mercado tradicional.
La dinámica es simple, pero muy esperada: se habilita un día específico para realizar las ofertas, bajo un sistema organizado que permite participar de forma online. Además del atractivo económico, estas subastas llaman la atención porque ofrecen equipos en buen estado y con procesos transparentes. Por eso, conocer la fecha exacta y los pasos para inscribirse resulta clave.
Cuándo es la subasta de ARCA de los celulares iPhone
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció dos fechas que prometen captar la atención de quienes buscan acceder a smartphones de alta gama a precios competitivos.
La primera subasta se realizará el 23 de octubre a las 12:00 horas, con 17 unidades de iPhone 15 de 128 GB en colores blanco y azul. El precio base para participar será de $450.000 por dispositivo, y quienes deseen sumarse deberán inscribirse antes del 21 de octubre.
Pero la cita más relevante llegará una semana después: el 30 de octubre, cuando se llevará a cabo una subasta mayor con 119 teléfonos distribuidos en 9 lotes. En esta oportunidad, los modelos en juego serán iPhone 16 y 16 Pro Max, con valores iniciales que parten desde $380.000, una cifra muy por debajo de los precios del mercado minorista actual.
Ambos remates forman parte de las acciones que realiza la agencia para dar salida a mercadería decomisada. Estas subastas suelen atraer a cientos de interesados, ya que representan una oportunidad concreta de adquirir tecnología de última generación a precios reducidos.
Cómo participar de las subastas de ARCA
La participación en las subastas de ARCA es completamente digital y se realiza a través del portal oficial del Banco Ciudad, lo que permite intervenir desde cualquier punto del país. Sin embargo, para poder pujar por los lotes disponibles es fundamental cumplir con una serie de pasos previos y obligatorios que garantizan la transparencia y seriedad del proceso.
En primer lugar, los interesados deben registrarse como usuarios en la plataforma, ya sea como persona física o jurídica.
Luego, deberán seleccionar el lote de iPhone que deseen y revisar con atención las condiciones de venta correspondientes, que incluyen detalles técnicos y legales de cada unidad.
El siguiente paso es realizar un depósito de garantía equivalente al 10 % del valor base del lote elegido, requisito indispensable para habilitar la participación.
Finalmente, el día y hora establecidos para el remate, solo quedará conectarse a la subasta online y comenzar a pujar desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Con información de C5N
La paralización de las exportaciones de pollo por el brote de influenza aviar en agosto generó una sobreoferta en el mercado interno, provocando una baja importante en los precios y un consecuente aumento del consumo local.
Según la publicación del INDEC, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado.
Logró el aval del 86% de sus acreedores (98% del pasivo) para su APE por US$583 M, allanando el camino para la homologación judicial y regreso a los mercados.
Solo cuatro de 10 mujeres en Argentina tienen información suficiente sobre salud mamariaArgentina17/10/2025
Durante Octubre Rosa, una encuesta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres argentinas tienen información suficiente sobre salud mamaria. A pesar de los 22 mil casos anuales y la alta curabilidad con detección temprana.
Aseguran que Nación exigió a Bahía Blanca el pago de $17 millones por cada puente de emergencia tras el temporalArgentina17/10/2025
Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas, denunció que las autoridades nacionales impusieron la condición de pagar un alquiler más mantenimiento, advirtiendo que, si no se aceptaba, "desarmaban los puentes y se los llevaban".
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.