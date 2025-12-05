La decisión afecta marcas reconocidas como Milka, Oreo y Terrabusi; se busca reorganizar la producción ante baja demanda.
YPF y tres empresas argentinas sellaron un acuerdo histórico para exportar crudo a Chile
El convenio establece un volumen inicial de hasta 70.000 barriles diarios y podría generar ingresos estimados en 12.000 millones de dólares durante su vigencia.Argentina05/12/2025
YPF junto a otras tres empresas firmaron un acuerdo para la venta de petróleo crudo extraído de Vaca Muerta a Chile.
Además de la compañía petrolera nacional, integran el consorcio, Vista, Shell Argentina y Equinor, y el convenio se firmó con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP).
El acuerdo establece una vigencia del contrato hasta junio 2033 y contempla "un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios".
Según un comunicado oficial que recibió Agencia Noticias Argentinas, la operación podría generar "ingresos para el país estimados en US$12.000 millones de dólares a lo largo de su ejecución".
El vínculo con ENAP "se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte", señaló el parte oficial.
Esta infraestructura es considerada "clave para optimizar la evacuación de crudo hacia Chile y, potencialmente a los mercados internacionales por el Pacífico".
Actualmente, "el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan por este sistema de transporte".
El Gobierno adelanta el acto por el arribo de los cazas comprados a Dinamarca. La ceremonia será en Río Cuarto y dependerá de las condiciones climáticas.
A través del Decreto 864/2025, la administración Milei puso en marcha el nuevo marco estratégico del sistema de inteligencia y ordenó a la SIDE elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional.
“Volvimos al mercado de capitales”: Milei destacó la colocación del bono 2029
El presidente Javier Milei destacó la emisión de un bono en pesos bajo ley local con vencimiento en 2029 y un cupón del 6,5%.
ATE va al paro el 9 de diciembre contra la reforma laboral y el recorte estatal
La Asociación Trabajadores del Estado confirmó este viernes un paro nacional para el 9 de diciembre con movilización al Congreso.
El Banco Galicia anticipó que el pico de la morosidad crediticia se alcanzará en marzo de 2026, proyectando un costo del riesgo de entre el 9% y 10%, con la cartera irregular en torno al 6% o 7%.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Licencia digital: cómo funcionará la retención automática por alcoholemia
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Salta busca consolidar sus Vinos de Altura en los mercados internacionales
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.