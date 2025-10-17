El BCRA oficializó feriados bancarios y cambiarios. Serán cuatro jornadas, incluyendo un fin de semana extra largo en noviembre.
Aseguran que Nación exigió a Bahía Blanca el pago de $17 millones por cada puente de emergencia tras el temporal
Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas, denunció que las autoridades nacionales impusieron la condición de pagar un alquiler más mantenimiento, advirtiendo que, si no se aceptaba, "desarmaban los puentes y se los llevaban".Argentina17/10/2025
El municipio de Bahía Blanca denunció que el gobierno de Javier Milei exigió el pago de millones de pesos por la utilización de puentes de emergencia instalados por el Ejército Argentino tras el devastador temporal que azotó la ciudad en marzo pasado. Así lo confirmó Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de la comuna.
El funcionario precisó que el Poder Ejecutivo nacional "le cobró al municipio el pago de aproximadamente $17 millones por cada puente de emergencia" desplegado en las zonas afectadas. Trankels, en declaraciones a un medio local, señaló que si bien inicialmente estaban agradecidos por la ayuda para "reconectar la ciudad", posteriormente Nación les exigió el desembolso.
Según el testimonio del titular de Obras Públicas, la exigencia de pago era una condición fundamental "para continuar con la prestación" del servicio de infraestructura transitoria. Además del valor inicial, la comuna debía "sumarle un agregado por mantenimiento" de las estructuras modulares instaladas por las fuerzas armadas.
El millonario arreglo se formalizó mediante la firma de un convenio específico con el Ministerio de Defensa, cartera que comanda Luis Petri. El secretario municipal denunció que la rúbrica fue impuesta bajo presión, asegurando que “si no, se llevaban los puentes”.
Ante esta situación, el municipio, a cargo del intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria), optó por acatar la exigencia federal. Trankels justificó la decisión indicando que "intentamos resolver un problema acuciante, el intendente tomó la decisión de firmar el convenio y pagar para que los puentes continúen", si bien admitió que "resulta difícil hacer apreciaciones morales con respecto a esto".
Los puentes, colocados inmediatamente después del 7 de marzo por personal del Ejército, reemplazaron infraestructura crítica arrasada por el agua, con el objetivo primordial de restablecer la conexión entre los barrios más damnificados y garantizar el tránsito vehicular y peatonal en un contexto de emergencia.
Este episodio se enmarca en una serie de reclamos y fricciones entre la intendencia de Bahía Blanca y el Gobierno Nacional por la asistencia post-temporal. Un punto de conflicto previo tuvo lugar a fines de junio, cuando el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que establecía un fondo especial de emergencia para la ciudad por un monto total de $200.000.000.000.
Con información de C5N
La paralización de las exportaciones de pollo por el brote de influenza aviar en agosto generó una sobreoferta en el mercado interno, provocando una baja importante en los precios y un consecuente aumento del consumo local.
Según la publicación del INDEC, la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $436.988: $133.300 fueron en costos de bienes y servicios, mientras que los $303.687 restantes fueron gastos del cuidado.
Logró el aval del 86% de sus acreedores (98% del pasivo) para su APE por US$583 M, allanando el camino para la homologación judicial y regreso a los mercados.
Solo cuatro de 10 mujeres en Argentina tienen información suficiente sobre salud mamariaArgentina17/10/2025
Durante Octubre Rosa, una encuesta reveló que solo 4 de cada 10 mujeres argentinas tienen información suficiente sobre salud mamaria. A pesar de los 22 mil casos anuales y la alta curabilidad con detección temprana.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través del Banco Ciudad, anunció dos subastas de teléfonos iPhone para octubre de 2025, con equipos en buen estado y precios significativamente más bajos que los del mercado.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
Caso Vicente Cordeyro: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”
El exjefe policial, René Silisque, advirtió que el avance de las horas sin definiciones en el caso dificulta conocer la verdad y cuestionó la falta de información precisa sobre cómo fue hallado el cuerpo en el cerro Elefante.