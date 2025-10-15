Maxi López deja temporalmente MasterChef Celebrity: Marley ocuparía su lugar

A pocos días de su debut en la pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity ya tendría una posible baja en su destacado elenco de famosos, y se trata nada más y nada menos que de Maxi López.

En las últimas horas, el futbolista se tomó un avión con destino a Suiza para reencontrarse con su pareja Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, luego de enterarse del drama que la propia modelo sueca relató en sus historias de Instagram, alertando sobre un episodio estresante que debió solucionar sola.

Si bien la primera información que círculo habla de una posible baja en el reality, horas después trascendió que se trataría de un viaje de como máximo una semana, acordado con la producción del canal.

Sin embargo, no hubo una confirmación exacta del canal sobre lo que sucederá con el participante.

Según informó la periodista de espectáculos Paula Varela, el canal ya tendría asegurada a la figura que reemplazaría al futbolista durante su viaje a Suiza.

"Primicia! El reemplazo de Maxi López en Masterchef es MARLEY! Les gusta?", adelantó la panelista de Intrusos en sus redes sociales.

Con información de Noticias Argentinas