Maxi López deja temporalmente MasterChef Celebrity: Marley ocuparía su lugar
La ausencia del participante se debe a un viaje familiar de urgencia, mientras la producción asegura que la competencia no se verá afectada.Cultura & Espectáculos15/10/2025
A pocos días de su debut en la pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity ya tendría una posible baja en su destacado elenco de famosos, y se trata nada más y nada menos que de Maxi López.
En las últimas horas, el futbolista se tomó un avión con destino a Suiza para reencontrarse con su pareja Daniela Christiansson, embarazada de siete meses, luego de enterarse del drama que la propia modelo sueca relató en sus historias de Instagram, alertando sobre un episodio estresante que debió solucionar sola.
Si bien la primera información que círculo habla de una posible baja en el reality, horas después trascendió que se trataría de un viaje de como máximo una semana, acordado con la producción del canal.
Sin embargo, no hubo una confirmación exacta del canal sobre lo que sucederá con el participante.
Según informó la periodista de espectáculos Paula Varela, el canal ya tendría asegurada a la figura que reemplazaría al futbolista durante su viaje a Suiza.
"Primicia! El reemplazo de Maxi López en Masterchef es MARLEY! Les gusta?", adelantó la panelista de Intrusos en sus redes sociales.
Con información de Noticias Argentinas
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta celebra 20 años con un concierto gratuitoCultura & Espectáculos14/10/2025
Este 15 de octubre a las 20 celebrará sus 20 años de trayectoria con un concierto especial con entrada libre y gratuita en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Contará con la participación de orquestas, coros y ballets invitados de cuatro municipios.
Paramount ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión continua.
Rauw Alejandro lanza Cosa Nuestra: Capítulo 0, su disco más caribeñoCultura & Espectáculos14/10/2025
El artista puertorriqueño fusiona bomba, salsa y bachata en un álbum que rinde tributo a sus raíces y muestra su lado más experimental.
Roberto Ternán recordó cómo nació ‘Candombe para José’, su primer gran éxito
El compositor salteño recordó cómo nacieron sus canciones más emblemáticas, como “Candombe para José” y “Amor salvaje”, y reflexionó sobre la invisibilidad de los autores en la música popular. “No busqué el éxito, solo escribí lo que sentía”, confesó en Aries.
“Canto a un Amigo”: merecido homenaje a Roberto Ternán en el Parque Bicentenario
El reconocido compositor salteño recibirá un tributo en vida este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario. Grandes figuras del folclore nacional participarán del espectáculo “Canto a un Amigo”, en reconocimiento a su obra y su legado en la música popular.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.