La causa, que incluyó 59 allanamientos y la incautación de $120 millones en efectivo, apunta a la organización “Celuapuestas”, que operaba con criptomonedas, bienes y sociedades pantalla, en Canning.
Tembló en Chile y se sintió fuerte en Mendoza
Medios trasandinos informaron que no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido al movimiento sísmico.Provincias15/10/2025
Un sismo se percibió este miércoles a las 8:45 en la provincia de Mendoza.
En principio, el temblor se registró en la zona de Coquimbo, Chile, con una magnitud de 5,6 grados, una profundidad de 22 kilómetros y a 10 kilómetros de Parque Fray Jorge.
El organismo de defensa civil de Chile, SHOA, descartó la posibilidad de tsunami.
Medios trasandinos informaron que no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido al movimiento sísmico.
Con información de El Sol
El uruguayo habló ante la prensa antes de ser trasladado a Concordia, donde también será imputado por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio.
La chica mendocina visitaba a su padre, preso en el Penal de Chimbas por narcotráfico. Fue detenida junto a una mujer boliviana que transportaba droga en su sistema digestivo.
El Grupo Especial de Alta Montaña logró salvar a dos rosarinos que quedaron atrapados en un barranco durante una excursión en la cascada del arroyo ‘Agua Salada’.
La Policía halló un taller clandestino en barrio Pueyrredón que producía chapas falsas y las enviaba por paquetería a todo el país. Las vendían por hasta $50.000.
Así lo afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos. Néstor Roncaglia. Las autoridades avanzan en la investigación del doble femicidio y analizan el vínculo entre el chofer y el principal sospechoso, Pablo Laurta.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.