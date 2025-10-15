Tembló en Chile y se sintió fuerte en Mendoza

Medios trasandinos informaron que no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido al movimiento sísmico.

Provincias15/10/2025

Un sismo se percibió este miércoles a las 8:45 en la provincia de Mendoza.

En principio, el temblor se registró en la zona de Coquimbo, Chile, con una magnitud de 5,6 grados, una profundidad de 22 kilómetros y a 10 kilómetros de Parque Fray Jorge.

El organismo de defensa civil de Chile, SHOA, descartó la posibilidad de tsunami.

Con información de El Sol

